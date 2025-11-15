Μποζίκας: «Τιμωρηθήκαμε, θα μας κάνει καλό αυτή η ήττα»

Ο Γιώργος Μποζίκας μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Αρμάνι Μιλάνο στάθηκε στην προσέγγιση των «ερυθρολεύκων».

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Ήταν τελείως λάθος η προσέγγιση. Δεν ξέρω αν χαλαρώσαμε με τις απουσίες της Αρμάνι αλλά αν έγινε είναι λάθος. Διαφωνώ ότι αλλάξαμε την προσέγγιση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν απλά αντιδράσεις όταν βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο.

Με τα ποσοστά που εκτελούσε η Αρμάνι, 70% στο δίποντο και 50% στο τρίποντο, στο πρώτο ημίχρονο, οι 4 πόντοι που ήμασταν πίσω ήταν μάλλον λίγοι. Δεν παρατήσαμε το παιχνίδι, το πήγαμε στον πόντο αλλά εκεί δεν ελέγχεις εσύ το παιχνίδι. Κάποια θα τα κερδίσεις, κάποια θα τα χάσεις. Τιμωρηθήκαμε, θα μας κάνει καλό αυτή η ήττα. Πρέπει να μαθαίνουμε. Να ξεκινάμε από την αρχή με το μαχαίρια στα δόντια. Στα τελευταία ματς το έχουμε βελτιώσει, είχαμε καλύτερη εικόνα και αμυντικά αλλά σήμερα δεχθήκαμε 90 πόντους και είναι δύσκολο να κερδίσεις εκτός έδρας όταν δέχεσαι 90 πόντους.

Αναγκαστήκαμε να παίξουμε με το δίδυμο Πίτερς-Βεζένκοφ. Το θέμα είναι καθαρά ενεργειακό. Η μία ομάδα φαινόταν ότι είχε περισσότερη ενέργεια από την άλλη. Ήταν πιο επιθετική, πήγαινε πιο δυνατά στα ριμπάουντ, στις 50-50 μπάλες. Στην επίθεση εκτελούσαμε αργά, δυσκολευόμασταν να αλλάξουμε μία πάσα, κάναμε λάθη εναντίον πίεσης. Πολλές φορές φύγαμε από το πλάνο μας, αντιδρώντας στην πίεση της Αρμάνι. Έπαιξε με χαμηλά σχήματα. Αυτό τους βοήθησε στο να είναι πιο πιεστικοί, να ανοίξουν περισσότερο το γήπεδο και να μπορούν να επιτίθενται στο καλάθι. Ο Μπούκερ σήμερα ήταν εύστοχος ενώ στην χρονιά σουτάρει με 13%. Σήμερα ξεκίνησε καλά, αυτό έπαιξε ρόλο. Είπαμε να μην αλλάξουμε από την αρχή την τακτική μας και να δούμε πως θα πάει. Το ότι ευστοχούσε σε τρίποντα μας χάλασε περισσότερο το μυαλό και αναγκαστήκαμε να ανοίξουμε περισσότερο το γήπεδο. Δεν ήταν θέμα τακτικής το παιχνίδι, ήταν καθαρά θέμα προσέγγισης. Ακόμα και στο τελευταίο δεκάλεπτο που επιστρέψαμε, στο 1v1 χάσαμε μάχες, η Αρμάνι βρήκε σουτ μετά από ντρίμπλα και ξεκόλλησε στο σκορ.

Ήταν ξεκάθαρη η εικόνα, το τι έγινε. Είναι μία ήττα που πρέπει να μας βοηθήσει στο μέλλον. Κοιτάμε μπροστά. Η Ευρωλίγκα είναι δύσκολη, βλέπετε όλα τα αποτελέσματα πως είναι. Όλες οι ομάδες χάνουν. Πρέπει να μάθουμε από αυτό το ματς και να μπαίνουμε πιο δυνατά».

