Πίτερς: «Μας έλειψε η σκληράδα και αυτό έκανε τη διαφορά - Κίναν σε αγαπάμε»

Ο Άλεκ Πίτερς ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 27 πόντους, όμως δεν έφτανε αυτό, για να πάρει τη νίκη ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο.

Μιλώντας στη Nova ο Αμερικανός φόργουορντ ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Έπαιξαν πιο σκληρά από εμάς και αυτό έκανε τη διαφορά. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Ηταν από τις μέρες που δεν λειτούργησε τίποτα για εμάς. Εχουμε ματς την Κυριακή, όπως και την άλλη εβδομάδα. Πρέπει να συνεχίσουμε και να δουλέψουμε.

Το πρόβλημα ήταν ότι κάναμε μόλις δύο φάουλ στην αρχή. Μας έλειψε η σκληράδα που την είχε η Αρμάνι και χάσαμε το παιχνίδι. Πήραν αυτοπεποίθηση και μετά κυνηγούσαμε συνέχεια στο σκορ.

Είναι δύσκολο, είχαν απουσίες αλλά έβγαλαν ενέργεια και προστάτεψαν την έδρα τους. Είχαν διαφορετικές πεντάδες και μας έβαλαν πολλά προβλήματα. Θα έχουμε άλλες ευκαιρίες να δείξουμε άλλα πράγματα».

Για τον Έβανς: «Το επεξεργαζόμαστε ακόμα το τι συνέβη. Είναι ακόμα πιο δυνατός, είναι σκληρός και θα γυρίσει. Το ξέρουμε. Ελπίζω να τα καταφέρει. Είναι σπουδαίος, θα μας λείψει. Σε αγαπάμε Κίναν, το ξέρουμε πως θα επιστρέψεις».