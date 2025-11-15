Μπαρτζώκας: «Δεν είχαμε καλή προσέγγιση στο παιχνίδι - Έπρεπε να βρούμε κάτι παραπάνω»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου στάθηκε στην λάθος προσέγγιση που είχε η ομάδα στο παιχνίδι, ενώ σημείωσε έπρεπε να βρούν κάτι παραπάνω για να φτάσουν στη νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θέλω να συγχαρώ την Αρμάνι Μιλάνο. Έπαιξαν με ενέργεια, ταχύτητά και αυτοπεποίθηση. Σούταραν πολύ καλά. Η προσέγγισή μας στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή. Είχαμε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε ευκαιρίες με καλύτερες επιλογές στην επίθεση και κάποια hustle plays να κερδίσουμε το παιχνίδι. Η προσέγγισή μας στο παιχνίδι γενικά, η έλλειψη αθλητικότητας έπαιξαν ρόλο. Χάσαμε τις 50-50 μπάλες Έπρεπε να βρούμε κάτι παραπάνω για να κερδίσουμε, αλλά στο τέλος η διαφορά ήταν 1 πόντος».