Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Τα «έσπασαν» Ουόκαπ - Βεζένκοφ, ο Πίτερς έστειλε... μήνυμα στον Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Μιλάνο με το δίδυμο Ουόκαπ - Βεζένκοφ να τα... σπάει (1/7 σουτ έκαστος). «Μήνυμα» στον Γιώργο Μπαρτζώκα έστειλε ο Άλεκ Πίτερς, που ήταν ασταμάτητος (27 πόντοι σε 21'23'').

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: Ήταν ουσιαστικά μόνος του στη θέση «1» και δικαιολογείται η κούρασή του στα τελευταία λεπτά. Γι' αυτό και ο Μπαρτζώκας επέλεξε για ώρα στην 4η περίοδο να παίξει χωρίς πλέι μέικερ, όσο του έδινε ανάσες. Αυτό που δεν δικαιολογείται, για άλλο ένα βράδυ, είναι η αστοχία του. Ο Αμερικανός είχε 1/4 δίποντα και 0/3 τρίποντα, όντας πολύ αρνητικός επιθετικά. Είχε βέβαια 6 ασίστ/ 2 λάθη, αλλά συνολικά ο βαθμός του ήταν αρνητικός, καθώς δεν έδωσε και τις συνηθισμένες αμυντικές βοήθειες που προσφέρει. Βαθμός: 4

Τάισον Ουόρντ: Προσπάθησε να δώσει ενέργεια στην ομάδα του, ήταν καλύτερος συγκριτικά με ορισμένα πρόσφατα παιχνίδια, αλλά και πάλι δεν έκανε τη διαφορά. Σε σχεδόν 23' στο παρκέ μέτρησε 8 πόντους με 4/6 εντός πεδιάς, μάζεψε μόλις 1 ριμπάουντ και έδωσε 2 ασίστ. Ως εκεί... Βαθμός: 5

Σέιμπεν Λι: Αγωνίστηκε για μόλις 4'58'' στο πρώτο ημίχρονο και ήταν «νωθρός» και φανερά εκτός κλίματος. Γι' αυτό και ο Μπαρτζώκας δεν τον επανέφερε, δείχνοντας εκ νέου πως δεν τον εμπιστεύεται. Βαθμός: 3

Σάσα Βεζένκοφ: Ένα από τα χειρότερα παιχνίδια του Βούλγαρου σούπερ σταρ στην Euroleague. Ο Βεζένκοφ ήταν πάρα πολύ άστοχος (1/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές) και έχασε «δικά του» σουτ, που υπό άλλες συνθήκες θα έβαζε στο... διχτάκι. Παράλληλα, αστόχησε σε τρίποντο για την ισοφάριση στο φινάλε. Κατέβασε 7 ριμπάουντ για άλλο ένα ματς, αλλά αμυντικά υστέρησε. Βαθμός: 4

Κώστας Παπανικολάου: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Πάλευε με... one man show στην περιφέρεια και έδειξε ξανά πως είναι σε τρομερή κατάσταση, όμως δεν ήταν αρκετός για τους φιλοξενούμενους. Έβαλε 25 πόντους σε 34' με 5/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα και 6/7 βολές, κατέβασε 4 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 3 ασίστ. Επιθετικά ήταν εξαιρετικός, αμυντικά κινήθηκε σε... ρηχά νερά. Βαθμός: 8

Άλεκ Πίτερς: Ξεκίνησε το ματς εντυπωσιακά, με 10 πόντους σε λιγότερα από 7' στη 2η περίοδο και «φώναξε» πως αξίζει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Με τον Βεζένκοφ να αστοχεί ξανά και ξανά, ο Μπαρτζώκας τον επανέφερε στο 26' και δεν τον έβγαλε ξανά, καθώς ο Αμερικανός πάουρ φόργουορντ ήταν ο κορυφαίος των Πειραιωτών. Σε 21'23'' στο παρκέ είχε 27 πόντους με άψογα ποσοστά (7/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα 1/1 βολή), μάζεψε και 5 ριμπάουντ, ενώ το πάλεψε και στην άμυνα, που δεν είναι το δυνατό του στοιχείο. Βαθμός: 8

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Έμοιαζε ένα «κλικ» πιο κουρασμένος σε σχέση με άλλα παιχνίδια και δεν χρησιμοποιήθηκε στην τελική ευθεία, καθώς αμυντικά βρήκε... μπελάδες με το δίδυμο Μπούκερ - Ντανστον. Είχε βέβαια 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο, αλλά δεν ήταν ο γνωστός, κυρίαρχος φετινός «Μίλου». Βαθμός: 6

Κώστας Αντετοκούνμπο: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Ντόντα Χολ: Κακό βράδυ για τον Αμερικανό σέντερ. Πήρε 7' στη 2η περίοδο και... πέρασε δίχως να ακουμπήσει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Γι' αυτό και ο Μπαρτζώκας δεν τον επανέφερε στην επανάληψη. Βαθμός: 3

Σακίλ ΜακΚίσικ: Φανερά εκτός κλίματος αγώνα ο «Σακ». Φάνηκε και στην αρχή, φάνηκε και όταν επέστρεψε στη τελική ευθεία. Βοήθησε μόνο δημιουργικά (3ασ.) και κατά τα άλλα δεν έδωσε σπουδαίες λύσεις ούτε στην άμυνα, ούτε στην επίθεση. Μάλιστα, αστόχησε και σε δυο σημαντικές προσπάθειες στην εξέλιξη του αγώνα. Βαθμός: 3

Εβάν Φουρνιέ: Ούτε... κρύο, ούτε ζέστη. Ο Γάλλος σε 18'11'' είχε 3/4 τρίποντα και 1/2 βολές (10 πόντοι), αλλά και 0/3 δίποντα - 2 λάθη. Δεν είναι τυχαίο πως ο Έλληνας προπονητής δεν τον εμπιστεύτηκε στο «κλείσιμο» του αγώνα, αφού ο πρώην ΝΒΑer τα βρήκε «σκούρα» και στην άμυνα, επιβεβαιώνοντας πως συνολικά δεν βρίσκεται σε... καλό φεγγάρι. Βαθμός: 5