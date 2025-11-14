Το πανόραμα της 11ης αγωνιστικής: Έχασε ευκαιρία κορυφής ο Ολυμπιακός, κερδισμένος ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός πέταξε την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή της Euroleague στο τέλος της 11ης αγωνιστικής, χάνοντας από την ελλιπή Αρμάνι στο Μιλάνο. Κερδισμένος ο Παναθηναϊκός που πλησίασε στη μία νίκη από την 1η θέση.

Συγκάτοικοι στην κορυφή έμειναν Χάποελ Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας (8-3) παρά τις ήττες τους. Ο Ολυμπιακός έπεσε στο 7-4, με τον Παναθηναϊκό να τον πιάνει στο ίδιο ρεκόρ και τους δύο «αιωνίους» να έχουν μαζί τους στην κατάταξη τη Ζαλγκίρις Κάουνας και την Μπαρτσελόνα.

Από αυτή την πρώτη εξάδα, κερδισμένοι ήταν ο Παναθηναϊκός και η Μπαρτσελόνα που ήταν οι μόνοι που πέτυχαν το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα».

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Πέμπτη 13/11

Ερυθρός Αστέρας - Μονακό 91-79

Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ 74-68

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 77-87

Παρί - Βαλένθια 90-86

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπασκόνια 89-83

Παρασκευή 14/11

Ντουμπάι - Ζάλγκιρις Κάουνας 95-89

Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου 74-72

Βιλερμπάν - Παρτιζάν 88-87

Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια 88-81

Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός 88-87

Η Κκτάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3 Ερυθρός Αστέρας 8-3 Ζάλγκιρις Κάουνας 7-4 Ολυμπιακός 7-4 Παναθηναϊκός 7-4 Μπαρτσελόνα 7-4 Αρμάνι Μιλάνο 6-5 Βαλένθια 6-5 Μονακό 6-5 Φενέρμπαχτσε 6-5 Ρεάλ Μαδρίτης 5-6 Παρί 5-6 Ντουμπάι 5-6 Βίρτους Μπολόνια 5-6 Μπάγερν Μονάχου 5-6 Παρτίζαν 4-7 Αναντολού Εφές 4-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8 Μπασκόνια 3-8 Βιλερμπάν 3-8

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Τετάρτη 19/11

21:00 Βιλερμπάν – Μονακό

Πέμπτη 20/11

19:30 Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα

21:15 Παναθηναϊκός – Ντουμπάι

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις Κάουνας

Παρασκευή 21/11

21:15 Ολυμπιακός – Παρί

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Παρτιζάν – Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου

22:00 Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας