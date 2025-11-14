Χάρη σε σερί 16-0 στην τέταρτη περίοδο και με κομβικό στο τέλος τον Κλάιμπερν, η Μπαρτσελόνα λύγισε τη μαχητική Βίρτους Μπολόνια με 88-81 και έτσι έμεινε στην πρώτη εξάδα της Euroleague.

Ένα σερί 16-0 που ξεκίνησε με τα τρίποντα του Πάρα και δύο καθοριστικές ενέργειες του Κλάιμπερν σε επίθεση και άμυνα στο τελευταίο λεπτό, η Μπαρτσελόνα σφράγισε τη νίκη που την ανεβάζει στο 7-4 και εντός πρώτης εξάδας. Έπεσε στο 5-6 η Βίρτους και εκτός δεκάδας.

Με υπηρεσιακό τον Όσκαρ Ορεγιάνα, ο οποίος έκανε το 2/2 μετά και το διπλό στο Μόναχο και πριν την επίσημη επιστροφή του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο, η Μπαρτσελόνα έβγαλε χαρακτήρα όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και κατάφερε να ικανοποιήσει και το απαιτητικό κοινό της.

Πρώτος σκόρερ ο Κέβιν Πάντερ με 17 πόντους και 5/6 τρίποντα, ο Ουίλ Κλάιμπερν είχε 13 και ο Γιάν Βέσελι πρόσθεσε 12 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Ματ Μόργκαν έφτασε τους 17 πόντους και από 13 σκόραραν οι Κάρσεν Έντουαρντς και Καρίμ Τζάλοου.

Στην επόμενη αγωνιστική (12η) η Μπαρτσελόνα παίζει εκτός με την Αναντολού Εφές (20/11, 19:30), ενώ Βίρτους Μπολόνια υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (21/11, 21:30).

Μπροστά η Μπάρτσα με τα τρίποντα του Πάντερ

Με Βέσελι και Σενγκέλια ζεστούς η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε 7-4, αλλά οι φιλοξενούμενοι με τα τρίποντα των Έντουαρντς και Σμάιλαγκιτς προσπέρασαν με 10-12. Ο Πάντερ είχε πάρει το... όπλο του, τον ακολούθησε και ο Λαπροβίτολα από τα 6,75μ. και κάπως έτσι η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 20-19.

Χάρη στους Μόργκαν και Τζάλοου η Βίρτους κατάφερε να αποσπαστεί με πέντε πόντους (25-30), ωστόσο ο Λαπροβίτολα απάντησε με ένα δικό του 5-0 σερί και ο Μπριθουέλα με τρίποντο μείωσε σε 33-34. Έντουαρντς και Τζάλοου ένιωθαν καλά, βάζοντας την ομάδα τους στο +6 (35-41), αλλά ο Πάντερ δήλωσε ξανά παρών και με δύο τρίποντα (4/4) -το τελευταίο buzzer beater από το κέντρο- έγραψε το 45-43 του ημιχρόνου, στο οποίο η Μπάρτσα σούταρε 8/12 τρίποντα.

Στο +8 η Βίρτους, ξέσπασε και προσπέρασε με 16-0 σερί η Μπάρτσα

Οι γηπεδούχοι ήθελαν να δημιουργήσουν μια διαφορά, αλλά η Βίρτους όχι μόνο δεν το επέτρεπε, αλλά με την εμφάνισή της έδειχνε πως διεκδικούσε το ματς. Οι... γνωστοί Έντουαρντς και Τζάλοου έκαναν το 51-52, ο Κλάιμπερν απάντησε με έξι δικούς του πόντους (57-53) και σε εκείνο το σημείο «μίλησε» ο Μόργκαν. Ο γκαρντ της ιταλικής ομάδας έβαλε εφτά διαδοχικούς πόντους βοηθώντας για το 61-67 της τρίτης περιόδου, παγώνοντας το Παλάου Μπλαουγκράνα.

Ο Ντιαρά έκανε και το 61-69, ωστόσο, δύο σερί τρίποντα από τον Πάρα έφεραν ξανά τη... φλόγα και το προβάδισμα (70-69). Εκμεταλλευόμενη το μομέντουμ και τον καλό ρυθμό η Μπαρτσελόνα μέσα από την άμυνά της και κρατώντας άποντη τη Βίρτους για 4,5 λεπτά, άνοιξε το σερί της στο 16-0 για το 77-69 στο 35'. Ο Νιάνγκ με φόλοου σκόραρε επιτέλους για τη Βίρτους και ο Μόργκαν στη συνέχεια με 5/5 βολές μείωσε σε 80-76 στο 37' και ο Ντιούφ ακόμα περισσότερο σε 83-80. Στο 1'15'' πριν το φινάλε ο Βιλντόζα «πούλησε» την μπάλα και ο Κλάιμπερν με προσωπικό τρίποντο δημιούργησε απόσταση ασφαλείας για την ομάδα του (86-80). Ο ίδιος ξανά ήταν εκείνος που εμπόδισε την επόμενη επίθεση της Βίρτους στα 35'' πριν το φινάλε, με το ματς να τελειώνει εκεί επί της ουσίας.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-43, 61-67, 88-81

