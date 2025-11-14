Λέικερς και Σέλτικς ήταν σε επαφές για πιθανό trade του Ντέιβις

Πριν παραχωρήσουν τον Άντονι Ντέιβις στους Ντάλας Μάβερικς για τον Λούκα Ντόντσιτς, οι Λος Άντζελες Λέικερς είχαν συζητήσεις με τους Μπόστον Σέλτικς.

Η σχέση των Λος Άντζελες Λέικερς με τον Άντονι Ντέιβις δεν ήταν καθόλου καλή την τελευταία σεζόν του έμπειρου ψηλού με τα χρυσά και μωβ, σύμφωνα με το «Clutch Points». Οι «Λιμνάνθρωποι» είχαν πρόβλημα με το γεγονός ότι ο «Φρύδιας» δεν φρόντιζε το σώμα του, ενώ η... σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν όταν δημόσια δήλωσε πως οι Λέικερς έπρεπε να πάρουν ένα σέντερ ώστε να παίζει στο «4».

Όπως αναφέρεται, ο Ρομπ Πελίνκα από τον Δεκέμβριο του 2024 ήταν σε επαφές με άλλες ομάδες για ένα πιθανό trade του Ντέιβις. Μάλιστα, μίλησαν πολλές φορές και με τους Μπόστον Σέλτικς, με τους Κέλτες να ήταν θετικοί σε αυτό το ενδεχόμενο. «Θα το έχουμε στο μυαλό μας» ήταν η απάντησή τους και έτσι οι Λέικερς ήξεραν πως ένα trade το καλοκαίρι θα ήταν πιθανό.

Ενδιαφέρον έδειξαν ακόμη οι Μιλγουόκι Μπακς και Κλίβελαντ Καβαλίερς, ενώ τουλάχιστον πέντε ομάδες είχαν αρκετές συζητήσεις σχετικά με τον Ντέιβις. Τελικά, ο «Φρύδιας» κατέληξε στο Ντάλας και τους Μάβερικς, με τους Λέικερς να αποκτούν τον Λούκα Ντόντσιτς.