Με Γκούντουριτς, αλλά χωρίς... Μεσίνα η Αρμάνι - «Μέσα» ο Αντετοκούνμπο για τον Ολυμπιακό

Με τον Μάρκο Γκούντουριτς στην σύνθεση της θα υποδεθχεί η Αρμάνι Μιλάνο τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να παρατάσσονται με τον Κώστα Αντετοκούνμπο στην σύνθεση τους. Εκτός και ο Ετόρε Μεσίνα από το πάγκο λόγω ασθένειας.

Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχετται τον Ολυμπιακό για την 11η αγωνιστική της Εuroleague, με την ομάδα του Ετόρε Μεσίνα να έχει αρκετές απουσίες από την δωδεκάδα της. Ο Σαβόν Σιλντς τέθηκε εκτός μάχης κόντρα στους «ερυθρόλευκους», με τον Μάρκο Γκούντουριτς να δίνει το παρών στην αναμέτρηση. Θυμίζουμε ότι εκτός είναι Μπράουν, ΛεΝτέι και Νίμπο.

Παράλληλα, όπως και στην προηγούμενη αναμέτρηση, έτσι και τώρα ο Ετόρε Μεσίνα δεν θα καθίσει στον πάγκο της ιταλικής ομάδας, λόγω ασθένειας, με τον Πέπε Ποέτα να τον αντικαθιστά.

Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός «κατεβαίνει» με τον Κώστα Αντετοκούνμπο στην σύνθεση του, με τον Έλληνα ψηλό να αντικαθιστά τον άτυχο Κίναν Έβανς.

Αναλυτικά οι δυο δωδεκάδες:

Αρμάνι: Μάνιον, Έλις, Μπούκερ, Τονούτ, Μπολμάρο, Μπρουκς, Ρίτσι, Φλακαντόρι, Γκούντουριτς, Ντιοπ, Τοτέ Ντάνστον.

Ολυμπιακός: Ουόκαπ, Λι, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο