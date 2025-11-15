Elite League: Δοκιμασία στην Δάφνη για τον Πρωτέα Βούλας - Εντός με το Λαύριο ο Κόροιβος

Στην Δάφη δοκιμάζεται ο Πρωτέας Βούλας προκειμένου να μείνει στην κορυφή, με τον Κόροιβο Αμαλιάδας να υποδέχεται το Λαύριο.

Με επτά αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της Elite League, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο Πρωτέας Βούλας που βρίσκεται στην κορυφή σε ισοβαθμία με τρεις ακόμα ομάδες δοκιμάζεται στην έδρα της Δάφνης (17:00) με την ομάδα των Νοτίων Προαστίων να στοχεύει στο διπλό προκειμένου να παραμείνει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογία

Ο Κόροιβος Αμαλιάδας υποδέχεται το Λαύριο, με την ομάδα της Ηλείας να θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Παπάγου.

Αναλυτικά η 8η αγωνιστική:

Σάββατο 15/11

Τ. Καμπούρης 17.00 ΑΓΕΧ-Μαχητές Πειραματικό

Σοφάδων 17.00 Σοφάδες-Τρίκαλα

Μ. Μουρούτσος 17.00 Δάφνη-Πρωτέας Βούλας

Ψυχικού 17.00 Ψυχικό-Αιγάλεω

Λευκάδας 17.00 Δόξα Λ.-Παπάγου

Ήλιδας 17.00 Κόροιβος-Λαύριο

Ν. Ιωνίας 17.00 Νίκη Βόλου-Πανερυθραϊκός

Δευτέρα 17/11

Μεγάρων 18.30 ΝΕ Μεγαρίδος-Βίκος Ιωαννίνων