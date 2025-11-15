Elite League: Δοκιμασία στην Δάφνη για τον Πρωτέα Βούλας - Εντός με το Λαύριο ο Κόροιβος

Με επτά αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της Elite League, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο Πρωτέας Βούλας που βρίσκεται στην κορυφή σε ισοβαθμία με τρεις ακόμα ομάδες δοκιμάζεται στην έδρα της Δάφνης (17:00) με την ομάδα των Νοτίων Προαστίων να στοχεύει στο διπλό προκειμένου να παραμείνει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογία
Ο Κόροιβος Αμαλιάδας υποδέχεται το Λαύριο, με την ομάδα της Ηλείας να θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Παπάγου.
Αναλυτικά η 8η αγωνιστική:
Σάββατο 15/11
Τ. Καμπούρης 17.00 ΑΓΕΧ-Μαχητές Πειραματικό
Σοφάδων 17.00 Σοφάδες-Τρίκαλα
Μ. Μουρούτσος 17.00 Δάφνη-Πρωτέας Βούλας
Ψυχικού 17.00 Ψυχικό-Αιγάλεω
Λευκάδας 17.00 Δόξα Λ.-Παπάγου
Ήλιδας 17.00 Κόροιβος-Λαύριο
Ν. Ιωνίας 17.00 Νίκη Βόλου-Πανερυθραϊκός
Δευτέρα 17/11
Μεγάρων 18.30 ΝΕ Μεγαρίδος-Βίκος Ιωαννίνων