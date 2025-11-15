Stoiximan GBL: Στην Μύκονο ο Πανιώνιος - Υποδέχεται την ΑΕΚ το Μαρούσι

Η 7η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League θα ξεκινήσει το Σάββατο (15/11) με τρεις αγωνιστικές.

Το πρώτο ματς της 7ης αγωνιστικής θα ξεκινήσει στις 16:00. Στο «Π. Χανιώτη» στην Μύκονο ο Πανιώνιος θα κοντραριστεί με την τοπική ομάδα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ και οι Τσιμπούρης, Μαρινάκης και Τσάνταλη θα σφυρίξουν.

Στη συνέχεια, στις 18:15 η Καρδίτσα στο «Γιάννης Μπουρούσης» θα υποδεχθεί το Περιστέρι Betsson. Το ματς θα προβληθεί στο ΕΡΤ Sports 1 και διαιτητές θα είναι οι Τηγάνης, Σκανδαλάκης και Ζακεστίδης.

Τέλος, στο κλειστό του Αμαρουσίου, το Μαρούσι θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ. Το παιχνίδι (18:15) θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ και Τσαρούχα, Κατραχούρας και Λεβεντάκος θα αποτελέσουν την διαιτητική τριάδα.