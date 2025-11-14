Ένας σταρ που έβαλε την ομάδα πάνω απ’ αυτόν

Η συγκλονιστική διπλή εβδομάδα του Κέντρικ Ναν, για εντελώς διαφορετικούς λόγους απ’ αυτούς που είχαμε συνηθίσει.

Μια συζήτηση που αφορούσε όχι μόνο την Ελλάδα αλλά το σύνολο της μπασκετικής Ευρώπης, είχε να κάνει με τη συνύπαρξη Κέντρικ Ναν και Τι Τζέι Σορτς. Ο MVP της περασμένης σεζόν, είναι πραγματικός σταρ. Ο παίκτης σταρ, το μεγαλύτερο συμβόλαιο, ο κορυφαίος σκόρερ του Παναθηναϊκού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Φάνταζε δύσκολο αυτός να βάλει το «εγώ» του κάτω απ’ την ομάδα. Φαινόταν σα να μη γίνεται να του πάρει ο Αταμάν την μπάλα απ’ τα χέρια, επειδή εκείνος δε θα την άφηνε. Στο Περιστέρι ο Ναν είπε μια ατάκα: «Έχουμε πολλούς εξωτερικούς θορύβους». Θέλοντας να δείξει πως η κριτική σε μια ομάδα που έπαιζε χωρίς σέντερ, τα σενάρια και οι φήμες που έφταναν στην αξία των παικτών, ήταν εκτός πραγματικότητας.

Ναι, είναι σωστή η ανάγνωση πως ο κόουτς του Παναθηναϊκού άφησε τον Σορτς να ηγηθεί (μαζί με τον Σλούκα) στα παιχνίδια με Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως για να συμβεί αυτό, ο ίδιος ο Ναν έδειξε πως το ήθελε. Με τον τρόπο που εκείνος αγωνίστηκε.

Απ’ τα συνολικά 80 αγωνιστικά λεπτά της διαβολοβδομάδας, έπαιξε τα 54. Είχε 11 στα 17 σουτ (δεν κέρδισε ούτε μία βολή στα δύο ματς). Δεν εκβίασε προσπάθειες. Δεν κυνήγησε ρυθμό στο σκοράρισμα. Πήρε ό,τι του έδωσε η ομάδα του και αυτό χωρίς να το ζητήσει ή ακόμη περισσότερο, απαιτήσει.

Στο χρόνο που έμεινε στον πάγκο, ούτε δυσανασχέτησε, ούτε γκρίνιαξε, αντίθετα ήταν ο πρώτος υποστηρικτής όσων βρίσκονταν στο παρκέ. Σε τέτοιο σημείο που χαμογελούσε με κάθε σωστή ενέργεια, πράγμα που για τον Ναν δεν γίνεται εύκολα.

Μετά την Παρί αυτός μάζεψε την ομάδα και φώναξε «το πρώτο από τα δύο», δείχνοντας πριν καν πάνε στα αποδυτήρια πως ήδη το μυαλό ήταν στη Μαδρίτη. Δεν του αρκούσε το ένα εκτός έδρας επιτυχημένο αποτέλεσμα, ήθελε και μια νίκη δήλωση.

Μόλις τελείωσε το ματς στην ισπανική πρωτεύουσα, γεμάτος χαρά μίλησε στην κάμερα της ΚΑΕ. Πρώτος στη χαρά, πρώτος στα συγχαρητήρια, πρώτος στην αποθέωση των συμπαικτών του.

Σε ένα τόσο σπουδαίο ρόστερ, με ταλέντο που ξεχειλίζει από παντού, έχει τεράστια σημασία τα σπουδαία αστέρια να κάνουν που και που ένα βήμα πίσω. Για να βάλουν στο κλίμα τους συμπαίκτες τους, να τους φτιάξουν την ψυχολογία, να βοηθηθεί με τον τρόπο αυτό η ομάδα.

Το «εγώ» ο Κέντρικ Ναν το άφησε έξω απ’ την πόρτα, γιατί είναι τόσο μεγάλος παίκτης που ήξερε πως τώρα αυτό χρειάζεται. Όχι το δύσκολο καλάθι, τα καλά ποσοστά και οι πολλοί δικοί του πόντοι. Γι’ αυτό και αυτή η διαβολοβδομάδα έχει και την δική του υπογραφή.