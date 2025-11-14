Απόλλων Πάτρας - Εθνικός Λιβαδειάς: Πρόστιμο και απαγόρευση εισόδου στον οπαδό που... μπούκαρε στο παρκέ

Η ΔΕΑΒ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως ο οπαδός που μπούκαρε στην αναμέτρηση του Απόλλων Πάτρας με τον Εθνικό Λιβαδειάς θα κληθεί να πληρώσει 3.000 πρόστιμο, ενώ του απαγορεύτηκε η είσοδος του στους αγωνιστικούς χώρους για ένα χρόνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

α) την Έκθεση Συμβάντων της Αστυνομικού Τμήματος Πατρών,

β) το Φύλλο Αγώνα,

γ) την Έκθεση του Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

δ) σχετικό βιντεοληπτικό υλικό από διαδικτυακή μετάδοση, από τα οποία προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, στις 25/10/2025 στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ, για την 4η αγωνιστική του 2ου ομίλου του Πρωταθλήματος της National League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, εισήλθε φίλαθλος παράνομα στον αγωνιστικό χώρο από την κερκίδα και απώθησε παίκτη της γηπεδούχου ομάδας με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα, επέβαλε με την υπ’ αριθμό 37/2025 Απόφασή της, σε βάρος του φυσικού προσώπου, τη διοικητική κύρωση (πρόστιμο) ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) και περαιτέρω δε τη διοικητική κύρωση της απαγόρευσης εισόδου του ως θεατή, σε αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις οποιουδήποτε αθλήματος ή κλάδου άθλησης και οποιασδήποτε διοργάνωσης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Εφαρμογή άρθρου 1Α ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025