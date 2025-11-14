Άρης Betsson: Πρόβλημα με Φορμπς και Πουλιανίτη

Χωρίς τρεις παίκτες συνεχίζει την προετοιμασία του ο Άρης Betsson ενόψει της κυριακάτικης εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό (16/11, 18:15).

Πέραν του Άλεξ Μερκβιλάτζε, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον δεξί αντίχειρα και δεν θα ταξιδέψει στην Αθήνα για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ο Ίγκορ Μίλιτσιτς δεν έχει προς το παρόν ακόμα δύο παίκτες στη διάθεσή του.

Συγκεκριμένα, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Μπριν Φορμπς και Στέλιου Πουλιανίτη, καθώς αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και απουσίασαν από τις δύο τελευταίες προπονήσεις.

Ο πρώτος έχει ενοχλήσεις στο γόνατο, ο δεύτερος είχε πρόβλημα στη γάμπα από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ο Γιώργος Γκιουζέλης επανέρχεται σταδιακά στο ομαδικό πρόγραμμα.