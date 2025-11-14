Σάκοτα: «Το πιο δύσκολο εκτός έδρας ματς κόντρα στο Μαρούσι»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με το Μαρούσι, αναγνώρισε την δυσκολία της αναμέτρησης, σημειώνοντας ότι είναι το πιο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όταν παίξαμε με το Μαρούσι την περασμένη περίοδο, το ματς είχε ξανά μεγάλη σημασία και για τους δύο, όμως πρέπει να πω, ότι δεν έχει καμία σχέση η περσινή με την εφετινή ομάδα του Αμαρουσίου.

Είναι πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι με πολύ καλό προπονητή και σίγουρα είναι το πιο δύσκολο εκτός έδρας ματς, που καλούμαστε να δώσουμε μέχρι στιγμής, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη. Είναι ισορροπημένη ομάδα με καλούς σκόρερ και περιμένουμε ένα δύσκολο ματς, το οποίο απαιτούσε σίγουρα περισσότερες από δύο ημέρες προετοιμασίας…»