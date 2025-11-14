Υποκλίθηκαν τα ισπανικά Μέσα: «Κολοσσιαίος Παναθηναϊκός διέλυσε τη Ρεάλ»!

Τα ισπανικά Μέσα αποθέωσαν τον Παναθηναϊκό μετά τη νίκη επί της Ρεάλ, τονίζοντας πως το «τριφύλλι« διέλυσε τους Μαδριλένους!

Οι «πράσινοι» με τρομερό μπάσκετ πέρασαν εύκολα από τη «Movistar Arena», με τα ισπανικά Μέσα να αποθεώνουν την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, την οποία χαρακτηρίζουν φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague.

«Ο Παναθηναϊκός χόρεψε τη Ρεάλ. Οι παίκτες του Αταμάν διέλυσαν τους "λευκούς" μέχρι και την τρίτη περίοδο. Ο Σορτς αναγεννήθηκε, ο Σλούκας έδωσε μάθημα και ο Φαρίντ ήταν εξαιρετικός», αναφέρει η «AS».

Και συνεχίζει: «Ο Παναθηναϊκός (φαβορί για τον τίτλο) κυριάρχησε της Ρεάλ για μεγάλα χρονικά διαστήματα με την πλειάδα των παικτών του στη θέση του πόιντ γκαρντ και του σούτινγκ γκαρντ και στη θέση του σμολ φόργουορντ με τον Τζέντι Όσμαν. Έβγαλαν τους "Λευκούς" εκτός ρυθμού στο πρώτο ημίχρονο και κράτησαν τη νίκη στο δεύτερο χάρη στον ανανεωμένο Τι Τζέι Σορτς (19 πόντοι και 6 ασίστ) και τον εξαιρετικό Κώστα Σλούκα (15 πόντοι και 7 ριμπάουντ). Ο Κένεθ Φαρίντ, με το παρατσούκλι «Μάνιμαλ», ήταν βασικός παράγοντας στην νίκη (16 πόντοι και 8 ριμπάουντ), ασκώντας πίεση στον Ταβάρες».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η «Marca», που κάνει λόγο για κυριαρχία του «τριφυλλιού» στη «Movistar Arena» με τους Σορτς, Σλούκα και Φαρίντ.

«Ο Παναθηναϊκός εξέθεσε τη Ρεάλ. Οι Έλληνες είναι οι πρώτοι που κέρδισαν στη «Movistar Arena» αυτή τη σεζόν και κυριάρχησαν μέχρι το τέλος με εξαιρετικές εμφανίσεις των Σλούκα, Σορτς και Φαρίντ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και συνεχίζει: «Η πρώτη ήττα ήρθε και ήταν ηχηρή. Περισσότερο λόγω του αισθήματος κατωτερότητας παρά του τελικού σκορ. Δεν είχε καμία πιθανότητα απέναντι στον πολύ ανώτερο Παναθηναϊκό».

Με τη σειρά της και η «Mundo Deportivo» αναφέρει πως το «τριφύλλι» ήταν κολοσσιαίο απέναντι στη Ρεάλ και πήρε μία καθαρή και αδιαμφισβήτητη νίκη.

«Ένας κολοσσιαίος Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη. Μια καθαρή και αδιαμφισβήτητη νίκη για τους Έλληνες, με ρεσιτάλ καλαθιών και ασίστ από τους Σλούκα και Σορτς», αναφέρει στο δημοσίευμά της.