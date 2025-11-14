Euroleague: Πρόστιμα σε Ολυμπιακό κι Ερυθρό Αστέρα

Στην ομάδα του Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο 6.000 ευρώ για τα συνθήματα στο παιχνίδι με την Παρτιζάν, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα κληθεί να πληρώσει για τον ίδιο λόγο στο ματς με τον Παναθηναϊκό 7.000.
Aναλυτικά η ανακοίνωση:
«Στην Ερυθρό Αστέρα από το Βελιγράδι επιβλήθηκε πρόστιμο 7.000 ευρώ για προσβλητικά συνθήματα από τους οπαδούς της κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.στ) του Πειθαρχικού Κανονισμού της Euroleague.
Στον Ολυμπιακό επιβλήθηκε πρόστιμο 6.000 ευρώ για προσβλητικά συνθήματα από τους οπαδούς του κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός - Παρτιζάν, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.στ) του Πειθαρχικού Κανονισμού της Euroleague».