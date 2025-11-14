Euroleague: Πρόστιμα σε Ολυμπιακό κι Ερυθρό Αστέρα

Η Euroleague τιμώρησε με πρόστιμο τον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα για τη συμπεριφορά των οπαδών του.

Στην ομάδα του Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο 6.000 ευρώ για τα συνθήματα στο παιχνίδι με την Παρτιζάν, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα κληθεί να πληρώσει για τον ίδιο λόγο στο ματς με τον Παναθηναϊκό 7.000.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στην Ερυθρό Αστέρα από το Βελιγράδι επιβλήθηκε πρόστιμο 7.000 ευρώ για προσβλητικά συνθήματα από τους οπαδούς της κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.στ) του Πειθαρχικού Κανονισμού της Euroleague.

Στον Ολυμπιακό επιβλήθηκε πρόστιμο 6.000 ευρώ για προσβλητικά συνθήματα από τους οπαδούς του κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός - Παρτιζάν, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.στ) του Πειθαρχικού Κανονισμού της Euroleague».