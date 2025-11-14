Αταμάν σε παίκτες: «Παίξαμε καταπληκτικό μπάσκετ» - Σλούκας: «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει»!

Ο Εργκίν Αταμάν στην ομιλία του στα αποδυτήρια μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ συνεχάρη τους παίκτες του κι αποθέωσε τον Κένεθ Φαρίντ. Νέα ατάκα στήριξης του Κώστα Σλούκα για την κριτική στον Τούρκο τεχνικό.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» με το που μπήκε στα αποδυτήρια ο Αταμάν και πριν ξεκινήσει την ομιλία του φώναξε: «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει», αναφερόμενος στην κριτική που έγινε στον Τούρκο τεχνικό τις προηγούμενες μέρες, δείχνοντας ακόμα μία φορά την απόλυτη στήριξή του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Σας αρέσει αυτό το σύστημα ε; Πριν από το παιχνίδι καθόλου προπόνηση. Συγχαρητήρια. Πριν από το παιχνίδι δεν κάναμε προπόνηση. Οπως είχαμε πει και πριν το παιχνίδι, παίξαμε κανονικό μπάσκετ και δείξαμε την ικανότητας μας.

Δείξαμε ότι θα είμαστε, μέχρι το τέλος, στη μάχη για τους μεγάλους στόχους μας, επειδή παίξαμε καταπληκτικό μπάσκετ, αμυντικά κι επιθετικά, είχαμε 17 ασίστ και μόνο 4 λάθη όπου είναι πολύ καλό.

Ο κάθε ένας αγωνίστηκε για την ομάδα, παίξαμε έξυπνα. Φυσικά ο Φαρίντ είναι το "φάρμακο" για εμάς σε αυτή την κατάσταση. Οι θέσεις στην άμυνα, στην μπάλα και στα ριμπάουντ. Κλείνουμε τη διπλή εβδομάδα με δύο νίκες και αύριο (σ.σ. σήμερα) έχετε ρεπό».