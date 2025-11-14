Λαπροβίτολα: «Να μετατρέψουμε την έδρα μας σε φρούριο»

Ο Νίκολας Λαπροβίτολα στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Βίρτους για την 11η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στο σερί που θέλουν να χτίσουν οι Καταλανοί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Πασκουάλ είναι ένας σπουδαίος προπονητής και θα έρθει εδώ για να μας βοηθήσει. Όλοι προσπαθούμε να φέρουμε την καλύτερη εκδοχή της ομάδας. Θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, αυτό μου είπαν, και πρέπει να σκεφτούμε πώς να γίνουμε καλύτεροι, να βελτιωθούμε, να ανταγωνιστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια.

Πιστεύω ότι γνωρίζει πολύ καλά τον σύλλογο και τη νοοτροπία του, οπότε νομίζω ότι σίγουρα θα τα πάει καλά. Η προχθεσινή νίκη πρέπει να μας δώσει πολλή αυτοπεποίθηση. Πρέπει να πιστέψουμε στην ομάδα μας και σε όλους τους παίκτες που έχουμε. Πρέπει να πιστέψουμε ο ένας στον άλλον και να παίξουμε ένα σταθερό παιχνίδι, να παλέψουμε σκληρά όπως κάναμε στο Μόναχο. Πρέπει να ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στο Παλάου, να συνδεθούμε με τους ανθρώπους μας και να μετατρέψουμε την έδρα μας σε φρούριο.

Θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία μέχρι την Παρασκευή. Νιώθω καλύτερα, προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο υγιής. Ο καλύτερος ρυθμός μου θα έρθει, δεν είμαι ακόμα 100%. Πρέπει να κάνω υπομονή, αλλά όσο μπορώ να βοηθήσω την ομάδα, θα είμαι εκεί: να μιλάω, να ηγούμαι και να κάνω το καλύτερο που μπορώ».