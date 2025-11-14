Δελή: «Η άμυνα θα μας οδηγήσει στο αποτέλεσμα που θέλουμε»

Η πορεία προς την πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ 2027 συνεχίζεται, με την Εθνική Γυναικών να κάνει αύριο (15/11) την επόμενη στάση της στα Σκόπια, εκεί όπου θα αναμετρηθεί με τη Βόρεια Μακεδονία (19.00, EΡΤSports 4) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρώτου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης.

Η προετοιμασία της ομάδας ουσιαστικά άρχισε χθες (13/11) από την Κοζάνη με μία προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης, και θα ολοκληρωθεί απόψε στο “SRC Kale” των Σκοπίων όπου θα πραγματοποιηθεί ο αυριανός αγώνας.

Στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης, η Βόρεια Μακεδονία νίκησε εντός έδρας 79-78 την Δανία, γεγονός που αποδεικνύει ότι στην αναμέτρηση με την Ελλάδα θα προσπαθήσει ξανά να αξιοποιήσει την έδρα της, όπως επίσης και τα δυνατά στοιχεία που διαθέτει ως ομάδα. «Έχει κλειστό ρόστερ. Ουσιαστικά παίζει με επτά παίκτριες και με την Χέμπε να είναι ο κινητήριος μοχλός της. Όλα ξεκινούν από αυτήν. Το είδαμε και στον αγώνα με την Δανία», δήλωσε η ασίσταντ κόουτς της Εθνικής Γυναικών, Κατερίνα Δελή, αναφερόμενη στην προσεχή αντίπαλο της Ελλάδας και πρόσθεσε. «Εκτός όμως από την Χέμπε, υπάρχει και η Μιτρασίνοβιτς η οποία είναι εκείνη που θα “τρέξει” την ομάδα. Μπορεί να κάνει λάθη, αλλά είναι πρώτη σε ασίστ, δημιουργεί και σκοράρει. Γενικά, ο αντίπαλός μας προσπαθεί να τρέξει. Επομένως, εμείς πρέπει να δουλέψουμε πολύ στο αμυντικό transition. Πρέπει να μάς “νιώσουν” στην άμυνα. Ξέρουμε ποια είναι η αγωνιστική φιλοσοφία τους. Είμαστε διαβασμένοι».

Η βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας στο αμυντικό κομμάτι είναι ένα από τα ζητούμενα στους επόμενους δύο αγώνες στο πρώτο “παράθυρο” των προκριματικών, καθώς, οι αδυναμίες που παρουσίασε η ομάδα στον συγκεκριμένο τομέα ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην ήττα από την Κροατία.

«Στον συγκεκριμένο αγώνα χάσαμε την άμυνά μας και τη συγκέντρωσή μας, δίνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο στον αντίπαλό μας την άνεση να σκοράρει, τόσο μέσα στο καλάθι όσο και έξω από αυτό με τρίποντα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Δελή και συμπλήρωσε. «Μετά από αυτό το αποτέλεσμα είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Αν παίξουμε καλή άμυνα θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».