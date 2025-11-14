MENU
Elite League: Οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αναμετρήσεων της 8ης αγωνιστικής.

Aναλυτικά οι διαιτητές:

Σάββατο 15/11

Τ. Καμπούρης 17.00 ΑΓΕΧ-Μαχητές Πειραματικό Μπον-Λιότσιος-Βαγγάλης (Κυρτάτας)

Σοφάδων 17.00 Σοφάδες-Τρίκαλα Λουλουδιάδης-Ταρενίδης-Κανελλίδης (Καρακώστας)

Μ. Μουρούτσος 17.00 Δάφνη-Πρωτέας Βούλας  Ξυλάς-Μαρτινάκος-Στρέμπας (Γερός)

Ψυχικού 17.00 Ψυχικό-Αιγάλεω Καραπαπάς-Καλογριάς-Παπαδόπουλος Χρ. (Φλώρος)

Λευκάδας 17.00 Δόξα Λ.-Παπάγου Λιαρομμάτης-Μπακάλης-Αναστασιάδης (Τζαμάκου)

Ήλιδας 17.00 Κόροιβος-Λαύριο Τεφτίκης-Κάρδαρης-Νάστος (Καράτσαλος)

Ν. Ιωνίας 17.00 Νίκη Βόλου-Πανερυθραϊκός Χατζημπαλίδης-Μαραμής-Κωνσταντινέλλης (Μανασής)

Δευτέρα 17/11

Μεγάρων 18.30 ΝΕ Μεγαρίδος-Βίκος Ιωαννίνων Σπυρόπουλος-Πουρσανίδης-Πολάτογλου (Καλαρέμας)

