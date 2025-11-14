Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αναμετρήσεων της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άρη Βetsson ορίστηκαν οι Παπαπέτρου, Θεονάς και Λόρτος, ενώ στο ματς του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα οι Συμεωνίδης, Τσολάκος και Ζιώγας.

Στην αναμέτρηση της ΑΕΚ απέναντι στο Μαρούσι θα είναι οι Τσαρούχα, Κατραχούρας και Λεβεντάκος.

Αναλυτικά οι διαιτητές:

Σάββατο 15/11

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson – Πανιώνιος Cosmorama Travel Τσιμπούρης-Μαρινάκης-Τσάνταλη (Μωϋσιάδης)

Γ. Μπουρούσης 18.15 Καρδίτσα Ιαπωνική-Περιστέρι Betsson Τηγάνης-Σκανδαλάκης-Ζακεστίδης (Τέγα)

Αμαρουσίου 18.15 Μαρούσι-ΑΕΚ Τσαρούχα-Κατραχούρας-Λεβεντάκος (Παυλόπουλος)

Κυριακή 16/11

Ιβανώφειο 13.00 Ηρακλής-Κολοσσός H Hotels Collction Καρπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Παπαπέτρου)

Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-Ολυμπιακός Συμεωνίδης-Τσολάκος-Ζιώγας (Πίγκας)

Telecom Athens Center 18.15 Παναθηναϊκός AKTOR-Άρης Betsson Παπαπέτρου-Θεονάς-Λόρτος (Διμπινούδης)