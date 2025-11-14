Οι διαιτητές των αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και ποιοι ρέφερι από τη χώρα μας θα σφυρίξουν ματς.

Αναλυτικά: 

Ευρωλίγκα Γυναικών

26/11 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε Μούταπτσιτς (Γερμανία), Τσάβαρ (Βοσνία Ερζεγοβίνη), Βαβρόβα (Τσεχία)/Ντενκόφσκι (Βόρεια Μακεδονία)

EuroCup Γυναικών

27/11 Νιόν-Παναθηναϊκός ΝτεΛανζ (Βέλγιο), Μαλάν (Λουξεμβούργο), Στογιάνοβιτς (Κροατία)/Βασάλο (Μάλτα)

27/11 Γκορζόφ-Αθηναϊκός Μπεγκένισιτς (Σουηδία), Μπαλνιονίτε-Γκετσεβιτσιένε (Λιθουανία), Οπαρίν (Ουκρανία)/Παουλίκ (Τσεχία)

Έλληνες Διαιτητές και Κομισάριοι

Εμμανουήλ Τσολάκος

26/11 Μπουρζ-Τζιρόνα

Μεγακλής Κωνσταντίνος Μαρινάκης

26/11 Γαλατάσαραϊ-Σοπρόν

Ειρήνη Μαργαρίτα Τσάνταλη

26/11 Οστράβα-Μπενφίκα

Γιώργος Μαρτινάκος

27/11 Ραπίντ Βουκουρεστίου-Εστουδιάντες

Ηλίας Καρπάνος

27/11 Ντινάμο Σάσαρι-Μπρνο

