Ιβάνοβιτς: «Να δείξουμε ότι δεν είμαστε μόνο μία καλή εντός έδρας ομάδα»

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι της Βίρτους Μπολόνια κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στο πρόσωπο που περιμένει να δει από τους παίκτες του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Μπαρτσελόνα είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Η πρόσφατη αλλαγή προπονητή που μόλις συνέβη, σίγουρα θα δώσει στην ομάδα τη δύναμη για μια θετική αντίδραση, με μια αλλαγή νοοτροπίας από τους παίκτες, οι οποίοι θα θέλουν να δείξουν την αξία τους στο γήπεδο και να δείξουν ότι μπορούν να παίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το υψηλό επίπεδο ενέργειας που θα φέρουν. Θα πρέπει να δείξουμε ότι δεν είμαστε απλώς μια καλή ομάδα εντός έδρας, αλλά ότι μπορούμε να είμαστε καλοί οπουδήποτε».