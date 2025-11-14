Στον «αέρα» το Βίρτους - Μακάμπι, η ιταλική αστυνομία ζητάει αναβολή!

Στον «αέρα» είναι η αναμέτρηση της Βίρτους Μπολόνια κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αφού η ιταλική αστυνομία ζητάει την αναβολή του!

Όπως αναφέρει η «La Repubblica», οι Αρχές της Ιταλίας ζητούν την αναβολή του παιχνιδιού που είναι προγραμματισμένο για τις 21 Νοεμβρίου και την 12η αγωνιστική της Euroleague για τα μέσα του Δεκέμβρη.

Αιτία είναι οι έντονες διαμαρτυρίες κατά του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης, που θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, με την ιταλική αστυνομία να ζητάει από τώρα την αναβολή του ματς.

Πλέον η απόφαση είναι στα χέρια της Euroleague, που καλείται να αποφασίσει, αφού στη Βίρτους δεν είναι διατεθειμένοι να διεξάγουν την αναμέτρηση κεκλεισμένων των θυρών.