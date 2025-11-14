Κοκόσκοφ: «Να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον»

Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Εφές κόντρα στην Μπάγερν για την 11η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στα πράγματα που περιμένει να δει από τους παίκτες του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Αναντολού Εφές αντιμετωπίζει μια πολύ καλή πρόκληση. Η Μπάγερν Μονάχου είναι μια έμπειρη ομάδα με πολύ πλούσιο ρόστερ. Πρέπει να συνεχίσουμε να ανταγωνιζόμαστε ως ομάδα.

Η προσπάθεια δεν θα αποτελέσει ποτέ πρόβλημα για εμάς. Ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που μας λείπουν κάποιοι παίκτες, πρέπει να μάθουμε πώς να κλείνουμε τα παιχνίδια ως ομάδα.

Πρέπει να αποδίδουμε καλύτερα στις κρίσιμες στιγμές ως ομάδα. Πρέπει να συνεχίσουμε να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και να πιστεύουμε στο τελικό αποτέλεσμα».