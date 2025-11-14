ΝΒΑ: Περιμένει έσοδα 14,3 δισ. δολάρια για το 2025/26 - Οι συγκρίσεις

Το NBA προβλέπει ότι θα δημιουργήσει ακαθάριστα έσοδα 14,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτή τη σεζόν, 2025-26, αυξημένα κατά 12% από τα 12,75 δισεκατομμύρια δολάρια της περασμένης σεζόν, 2024-25.

Αυτό το ποσό-όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα «Sportico»- «περιλαμβάνει τα έσοδα του πρωταθλήματος και των ομάδων εκτός των χρημάτων που κερδίζουν οι σύλλογοι από εκδηλώσεις εκτός NBA, όπως συναυλίες, σε γήπεδα που λειτουργούν ή κατέχουν».

Η αύξηση που σημειώνεται τροφοδοτείται από τη νέα 11ετή συμφωνία τηλεοπτικών δικαιωμάτων ύψους 76 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αυξάνει τα τηλεοπτικά έσοδα κάθε ομάδας από 103 εκατομμύρια δολάρια σε 143 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη σεζόν.

Οι πληρωμές αυξάνονται κατά μέσο όρο περίπου 7% ετησίως, θέτοντας κάθε ομάδα σε τροχιά για 281 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2034-35, με βάση ένα πρωτάθλημα 30 ομάδων. Αξιοσημείωτο είναι ότι πριν από 40 χρόνια, κάθε ομάδα του NBA λάμβανε περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια από την εθνική τηλεόραση.

Οι 30 ομάδες του NBA δημιούργησαν έσοδα 12,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 408 εκατομμυρίων δολαρίων ανά σύλλογο, κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024-25, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων εκτός NBA. Τα έσοδα κυμαίνονταν από 833 εκατομμύρια δολάρια για τους Γκόλντεν Στέιρ Ουόριορς έως 301 εκατομμύρια δολάρια για τους Μέμφις Γκρίζλις.

Συγκριτικά, οι ομάδες του NFL (αμερικάνικο ποδόσφαιρο) κέρδισαν 22,2 δισεκατομμύρια δολάρια, οι σύλλογοι του MLB (μπέιζπολ) κέρδισαν 12,75 δισεκατομμύρια δολάρια, οι ομάδες του NHL (χόκεϊ) κέρδισαν 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια και οι ομάδες του MLS (ποδόσφαιρο) κέρδισαν 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η μέση αξία ενός συλλόγου e του NBA ανέρχεται σε 5,51 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις αποτιμήσεις ομάδων του NBA από το Sportico. Αυτό το ποσό είναι αυξημένο κατά 20% σε σχέση με πέρυσι και 113% από το 2022, όταν ο μέσος όρος ήταν 2,58 δισεκατομμύρια δολάρια.