Ατλάντα και Φοίνιξ εντυπωσίασαν, συνεχίζει με φόρα το Τορόντο

Ο Ονιέκα Οκόνγκου και ο Τζέιλεν Τζόνσον είχαν βραδιές καριέρας στη Σολτ Λέικ Σίτι, οδηγώντας την Ατλάντα (8-5) στο 132-122 επί της Γιούτα (4-8).

Ο Οκόνγκου μέτρησε 32 πόντους (ρεκόρ καριέρας) και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Τζόνσον υπέγραψε τριπλ-νταμπλ με 31 πόντους (ρεκόρ καριέρας), 18 ριμπάουντ, 14 ασίστ (ρεκόρ καριέρας) και 7 κλεψίματα. Οι Χοκς πέτυχαν 24 τρίποντα και πήραν την έκτη εκτός έδρας νίκη τους, παρά τους 40 πόντους του Μάρκανεν και το ξέσπασμα των Τζαζ στην τρίτη περίοδο.

Ο Σκότι Μπαρνς έκανε ακόμη μία πληθωρική εμφάνιση με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 5 μπλοκ, οδηγώντας το Τορόντο (7-5) στο 126-113 μέσα στο Κλίβελαντ (8-5). Ο Κουίκλι πρόσθεσε 25 πόντους, ο Πέρτλ 20 και οι Ράπτορς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας στο 6-1 στα τελευταία επτά ματς. Οι 31 πόντοι του Μίτσελ δεν αρκούσαν στους Καβαλίερς, οι οποίοι έπαιξαν ξανά χωρίς τον Ντάριους Γκάρλαντ.

Στο Φοίνιξ οι Σανς (8-5) διέλυσαν την Ιντιάνα (1-11) με 133-98, φτάνοντας τις πέντε σερί νίκες, πίσω από τους 33 πόντους του Μπούκερ και τους 32 του Μπρουκς. Ο Ιγκόνταρο σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 17 πόντους, ενώ το Φοίνιξ... εξαφάνισε τους αποδεκατισμένους Πέισερς με επιμέρους 38-8 στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ιντιάνα, χωρίς Χάλιμπερτον, Μάθουριν και Τόπιν, έχασε για έκτη συνεχόμενη φορά.

Σε αγώνες για το NBA, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Κλίβελαντ - Τορόντο 113-126

Φοίνιξ - Ιντιάνα 133-98

Γιούτα - Ατλάντα 122-132

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 7-4

Φιλαδέλφεια 7-4

Τορόντο 7-5

Βοστώνη 6-7

Μπρούκλιν 1-10



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 10-2

Κλίβελαντ 8-5

Μιλγουόκι 7-5

Σικάγο 6-5

Ιντιάνα 1-11



ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ατλάντα 8-5

Μαϊάμι 7-5

Ορλάντο 6-6

Σάρλοτ 4-7

Ουάσινγκτον 1-11





ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 12-1

Ντένβερ 9-2

Μινεσότα 7-4

Πόρτλαντ 6-5

Γιούτα 4-8



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 8-4

Φοίνιξ 8-5

Γκόλντεν Στέιτ 7-6

Λ.Α. Κλίπερς 3-8

Σακραμέντο 3-9



ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 8-3

Χιούστον 7-3

Μέμφις 4-9

Ντάλας 3-9

Νέα Ορλεάνη 2-9