Ατλάντα και Φοίνιξ εντυπωσίασαν, συνεχίζει με φόρα το Τορόντο

Ο Οκόνγκου μέτρησε 32 πόντους (ρεκόρ καριέρας) και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Τζόνσον υπέγραψε τριπλ-νταμπλ με 31 πόντους (ρεκόρ καριέρας), 18 ριμπάουντ, 14 ασίστ (ρεκόρ καριέρας) και 7 κλεψίματα. Οι Χοκς πέτυχαν 24 τρίποντα και πήραν την έκτη εκτός έδρας νίκη τους, παρά τους 40 πόντους του Μάρκανεν και το ξέσπασμα των Τζαζ στην τρίτη περίοδο.
Ο Σκότι Μπαρνς έκανε ακόμη μία πληθωρική εμφάνιση με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 5 μπλοκ, οδηγώντας το Τορόντο (7-5) στο 126-113 μέσα στο Κλίβελαντ (8-5). Ο Κουίκλι πρόσθεσε 25 πόντους, ο Πέρτλ 20 και οι Ράπτορς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας στο 6-1 στα τελευταία επτά ματς. Οι 31 πόντοι του Μίτσελ δεν αρκούσαν στους Καβαλίερς, οι οποίοι έπαιξαν ξανά χωρίς τον Ντάριους Γκάρλαντ.
Στο Φοίνιξ οι Σανς (8-5) διέλυσαν την Ιντιάνα (1-11) με 133-98, φτάνοντας τις πέντε σερί νίκες, πίσω από τους 33 πόντους του Μπούκερ και τους 32 του Μπρουκς. Ο Ιγκόνταρο σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 17 πόντους, ενώ το Φοίνιξ... εξαφάνισε τους αποδεκατισμένους Πέισερς με επιμέρους 38-8 στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ιντιάνα, χωρίς Χάλιμπερτον, Μάθουριν και Τόπιν, έχασε για έκτη συνεχόμενη φορά.
Σε αγώνες για το NBA, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Κλίβελαντ - Τορόντο 113-126
Φοίνιξ - Ιντιάνα 133-98
Γιούτα - Ατλάντα 122-132
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Νέα Υόρκη 7-4
Φιλαδέλφεια 7-4
Τορόντο 7-5
Βοστώνη 6-7
Μπρούκλιν 1-10
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ 10-2
Κλίβελαντ 8-5
Μιλγουόκι 7-5
Σικάγο 6-5
Ιντιάνα 1-11
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ατλάντα 8-5
Μαϊάμι 7-5
Ορλάντο 6-6
Σάρλοτ 4-7
Ουάσινγκτον 1-11
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι 12-1
Ντένβερ 9-2
Μινεσότα 7-4
Πόρτλαντ 6-5
Γιούτα 4-8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς 8-4
Φοίνιξ 8-5
Γκόλντεν Στέιτ 7-6
Λ.Α. Κλίπερς 3-8
Σακραμέντο 3-9
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σαν Αντόνιο 8-3
Χιούστον 7-3
Μέμφις 4-9
Ντάλας 3-9
Νέα Ορλεάνη 2-9