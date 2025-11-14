Ατλάντα και Φοίνιξ εντυπωσίασαν, συνεχίζει με φόρα το Τορόντο

Ο Ονιέκα Οκόνγκου και ο Τζέιλεν Τζόνσον είχαν βραδιές καριέρας στη Σολτ Λέικ Σίτι, οδηγώντας την Ατλάντα (8-5) στο 132-122 επί της Γιούτα (4-8).

Ο Οκόνγκου μέτρησε 32 πόντους (ρεκόρ καριέρας) και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Τζόνσον υπέγραψε τριπλ-νταμπλ με 31 πόντους (ρεκόρ καριέρας), 18 ριμπάουντ, 14 ασίστ (ρεκόρ καριέρας) και 7 κλεψίματα. Οι Χοκς πέτυχαν 24 τρίποντα και πήραν την έκτη εκτός έδρας νίκη τους, παρά τους 40 πόντους του Μάρκανεν και το ξέσπασμα των Τζαζ στην τρίτη περίοδο.

Ο Σκότι Μπαρνς έκανε ακόμη μία πληθωρική εμφάνιση με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 5 μπλοκ, οδηγώντας το Τορόντο (7-5) στο 126-113 μέσα στο Κλίβελαντ (8-5). Ο Κουίκλι πρόσθεσε 25 πόντους, ο Πέρτλ 20 και οι Ράπτορς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας στο 6-1 στα τελευταία επτά ματς. Οι 31 πόντοι του Μίτσελ δεν αρκούσαν στους Καβαλίερς, οι οποίοι έπαιξαν ξανά χωρίς τον Ντάριους Γκάρλαντ.

Στο Φοίνιξ οι Σανς (8-5) διέλυσαν την Ιντιάνα (1-11) με 133-98, φτάνοντας τις πέντε σερί νίκες, πίσω από τους 33 πόντους του Μπούκερ και τους 32 του Μπρουκς. Ο Ιγκόνταρο σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 17 πόντους, ενώ το Φοίνιξ... εξαφάνισε τους αποδεκατισμένους Πέισερς με επιμέρους 38-8 στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ιντιάνα, χωρίς Χάλιμπερτον, Μάθουριν και Τόπιν, έχασε για έκτη συνεχόμενη φορά.

Σε αγώνες για το NBA, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Κλίβελαντ - Τορόντο     113-126
Φοίνιξ - Ιντιάνα        133-98
Γιούτα - Ατλάντα        122-132

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Νέα Υόρκη         7-4
Φιλαδέλφεια       7-4
Τορόντο           7-5
Βοστώνη           6-7
Μπρούκλιν         1-10
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ          10-2
Κλίβελαντ         8-5
Μιλγουόκι         7-5
Σικάγο            6-5
Ιντιάνα           1-11
 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ατλάντα           8-5
Μαϊάμι            7-5
Ορλάντο           6-6
Σάρλοτ            4-7
Ουάσινγκτον       1-11
 
 
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι    12-1
Ντένβερ           9-2
Μινεσότα          7-4
Πόρτλαντ          6-5
Γιούτα            4-8
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς      8-4
Φοίνιξ            8-5
Γκόλντεν Στέιτ    7-6
Λ.Α. Κλίπερς      3-8
Σακραμέντο        3-9
 
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σαν Αντόνιο       8-3
Χιούστον          7-3
Μέμφις            4-9
Ντάλας            3-9
Νέα Ορλεάνη       2-9

