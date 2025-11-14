Τα αδιανόητα stats του Σλούκα: 56 ασίστ - 8 λάθη στις πρώτες 11 αγωνιστικές!

O Kώστας Σλούκας κάνει αδιανόητα πράγματα φέτος στην εκκίνηση της σεζόν, με τους αριθμούς του στις 11 πρώτες αγωνιστικές να τρελαίνουν κόσμο!

Κάποιοι είπαν πως η συμμετοχή του στο Eurobasket και η non stop παρουσία του στα παρκέ, θα τον επηρεάσει. Άλλοι πως ο ερχομός του Τι Τζέι Σορτς θα του κόψει την παρουσία. Τι είπε ο ίδιος ο Σλούκας; 58 ασίστ για μόλις 8 λάθη και 6 κλεψίματα στις 11 πρώτες στροφές της Euroleague! Pas mal...

Ο Έλληνας άσος είναι πραγματικός αρχηγός στην εκκίνηση της σεζόν για τον Παναθηναϊκό, με τις ηγετικές του ικανότητες να φαίνονται τόσο στο παρκέ, όσο κι εκτός αυτού.

Ο Σλούκας σε μία περίοδο που το «τριφύλλι» ψαχνόταν ήταν εκεί για να δίνει συνέχεια το μήνυμα. Πρώτα με τις τελικές πάσες, μετά με τους πόντους και στο φινάλε πριν την τελική ευθεία της επιστροφής, με τις δηλώσεις του.

«Ντράπηκα για την εικόνα μας και ντρέπομαι ως αρχηγός για αυτή την εικόνα. Υπόσχομαι ότι θα τη βελτιώσουμε», είπε μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και το μήνυμα παραδόθηκε σε όλους...

Ποιος ήταν αυτός που πρώτος έδειχνε τον δρόμο; Ποιος; Ποιος; Ο Σλούκας. Που σε κάθε ματς έβγαζε διάθεση όχι σαν να είναι στα 35 του, αλλά στα 20 του. Ο κορυφαίος γκαρντ στην Ευρώπη έχει ήδη αριθμούς που τρελαίνουν και μάλιστα σε σημείο που για τον Παναθηναϊκό είναι ζωτικής σημασίας.

Τι έχει κάνει ο Σλούκας μέχρι τώρα; Μετράει 58 ασίστ, 8 λάθη και 6 κλεψίματα σε 11 αγωνιστικές, ήτοι 5.1, 0.7 και 0.5 σε μέσους όρους αντίστοιχα, με 13 τρίποντα και ιστορική επίδοση, αφού ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη, μπήκε στην 10άδα των κορυφαίων στην Euroleague και φυσικά αποτελεί τον top Έλληνα στην κατηγορία.

Όσο για το σκοράρισμα; Έχει μέχρι τώρα 9,7 πόντους μέσο όρο, την στιγμή που στην καριέρα του στην Euroleague μετράει 9,5, όντας πάνω κι από τον μέσο όρο του. Η επιτομή του αρχηγού και του ηγέτη.