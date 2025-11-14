Άνετο πέρασμα των Χοκς από την Γιούτα - Οι Σανς ισοπέδωσαν τους Πέισερς

Oι Ατλάντα Χοκς άλωσαν την έδρα των Γιούτα Τζαζ, επικρατώντας με 133-122, την ώρα που οι Φοίνιξ Σανς έστηναν πάρτι απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς (133-98).

Στο Σολτ Λέικ, οι Τζαζ υποδέχθηκαν τους Χοκς, με τους φιλοξενούμενους να αντέχουν στην πίεση που άσκησαν οι γηπεδούχοι, φτάνοντας στο φινάλε να πανηγυρίσουν με άνεση το διπλό.

Ο Τζέιλεν Τζόνσον ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Χοκς αλλά και του αγώνα, έχοντας 31 πόντους, 18 ριμπάουντ και 14 ασίστ! Για τους Τζαζ ξεχώρισε ο συγκλονιστικός, Λάουρι Μάρκανεν με 40 πόντους.

Στο Φοίνιξ, οι Σανς φιλοξένησαν τους Πέισερς, με τους γηπεδούχους να στήνουν από νωρίς πάρτι, φτάνοντας με πολύ μεγάλη ευκολία στη νίκη, έχοντας σε πολύ καλή κατάσταση τον Ντέβιν Μπούκερ.

Ο ηγέτης των Σανς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 33 πόντους, 5 ριμπαόυντ και 7 ασίστ, με τον Άντριου Νέμπχαρντ να ξεχωρίζει για τους Πέισερς έχοντας 21 πόντους και 8 ασίστ.

