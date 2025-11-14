Οι Ράπτορς άλωσαν την έδρα των Καβαλίερς

Οι Καναδοί έχουν πάρει τον... αέρα των Κλίβελαντ Καβαλίερς, πανηγυρίζοντας δεύτερη νίκη απέναντι τους, αυτή τη φορά με 126-113.

Οι Καβαλίερς είχαν το πάνω χέρι στο πρώτο δωδεκάλεπτο, όπου προηγήθηκαν με 30-29, όμως οι Ράπτορς στην δεύτερη περίοδο ήταν καταιγιστικοί και με επί μέρους 24-38, έκλεισαν το ημίχρονο στο +13 (54-67).

Στη τρίτη περίοδο οι Καβαλίερς επιχείρησαν να κάνουν το comeback και κατάφεραν να μειώσουν στους πέντε πόντους (85-90), όμως στο τέταρτο δωδεκάλεπτο οι Ράπτορς πάτησαν και πάλι το γκάζι, φεύγοντας από Κλίβελαντ με μια μεγάλη νίκη.

Ο Σκότι Μπαρνς με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Τορόντο Ράπτορς, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς έχοντας 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

