Ναν: «Θέλουμε το 8ο στο σπίτι μας» (vid)

Ο Κέντρικ Ναν μετά το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στο «σπίτι» της Ρεάλ, μίλησε για το τι άλλαξε στην εικόνα του Τριφυλλιού, τις εμφανίσεις του Τι Τζέι Σορτς, αλλά και την ηγετικότητα που βγάζει στις δύσκολες στιγμές.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Amerikanos24:

Για το τι άλλαξε στην ομάδα αυτή την εβδομάδα: «Ήρθαμε κοντά σαν ομάδα πριν έρθει εδώ ο Κένεθ. Απλώς προσπαθούμε να μείνουμε προσηλωμένοι στα θεμέλιά μας, που είναι η άμυνα. Όπως μπορείς να δεις, πριν έρθει είχαμε τρύπες παντού.

Τα ελεύθερα layups, τα ελεύθερα σουτ και πράγματα σαν και αυτά. Οπότε, ενωθήκαμε σαν ομάδα και ως αποκορύφωμα πήραμε και τον ψηλό στην αρχή της εβδομάδας οπότε μας έδωσε μεγάλη σπίθα».

Για την ηγετικότητα του τις δύσκολες στιγμές: «Το να βεβαιωνόμαστε ότι δεν θα επιτρέπουμε στους άλλους να είναι άνετοι. Είμαστε σίγουρα χαρούμενοι με τις νίκες, αλλά πρέπει να τις αφήσουμε πίσω μας, γιατί είναι μεγάλη σεζόν και τα παιχνίδια είναι δύσκολα, όπως όλοι ξέρουν. Έχουμε στόχους για το τέλος της σεζόν. Θέλουμε να πάμε για το back to back στο Final 4, αλλά και να φέρουμε το 8ο στο σπίτι μας».

Για τον Τι Τζέι Σορτς: «Είναι τέλεια για εμάς. Ξέραμε ότι θα βρει τον ρυθμό του. Είναι πολύ καλός παίκτης και μένει σε αυτό. Δεν παραπονιέται και δεν «κρατάει μούτρα» σε μέρες σαν και αυτές. Όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα θέλουμε, επιμένει. Δουλεύει, είναι πάντα σε ετοιμότητα και όταν το κάνεις αυτό η επιτυχία θα έρθει, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για την προσπάθεια».