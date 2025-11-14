Σερέλης: «Εμφάνιση–δήλωση ότι είμαστε για μεγάλα πράγματα, πάντα πιστεύαμε στον Σορτς»

Ο άμεσος συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν, Χρήστος Σερέλης μίλησε για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και την βελτιωμένη εικόνα του Τι Τζέι Σορτς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το διπλό στη Μαδρίτη: «Η νίκη πριν δύο μέρες μας έδωσε την άνεση να σκεφτούμε με καθαρό μυαλό. Είχαμε ένα πλάνο που το ακολουθήσαμε με το παραπάνω στην επίθεση και αγγίξαμε το τέλειο. Αμυντικά ήμασταν επίσης πολύ συμπαγείς και νομίζω ότι είναι μία πραγματική εμφάνιση-δήλωση ότι η ομάδα είναι για μεγάλα πράγματα αν και πολύ νωρίς».

Για τις τελευταίες εμφανίσεις του Τι Τζέι Σορτς: «Είναι καταπληκτικός, έχει πολύ αυτοπεποίθηση πλέον. Χρησιμοποιήθηκε όπως έπρεπε και όλοι τον πιστεύουμε και τον πιστεύαμε πάντα στον Σορτς. Πάντα προχωράει μπροστά».