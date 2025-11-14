«Πώς πατήθηκε το... κουμπί στον Παναθηναϊκό - Αρέσει ο Πάτι Μιλς στον Ολυμπιακό»

Τι άλλαξε μέσα σε μια εβδομάδα στον Παναθηναϊκό και ήρθαν τα δυο διπλά σε Παρίσι και Μαδρίτη; Αρέσει στον Ολυμπιακό ο Πάτι Μιλς

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση στην σεζόν, με τους «πράσινους» να περνούν σαν σίφουνες από την Μαδρίτη, διαλύοντας την Ρεάλ με 87-77.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» άλλαξαν τα πάντα σε μια εβδομάδα από την ήττα στον Ερυθρό Αστέρα, πατώντας... το κουμπί της αλλαγής. Ο Αταμάν μαζί με τους παίκτες του άλλαξαν νοοτροπία πέρασαν σαν σίφουνες από Παρίσι και Μαδρίτη και πλέον κοιτούν ψηλά.

Παράλληλα ο Ολυμπιακός μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Κίναν Έβανς σκιαγραφούν την αγορά, και όπως ειπώθηκε στην εκπομπή ο Αυστραλός Πάτι Μιλς αρέσει στους «ερυθρόλευκους».

Δείτε εδώ ολόκληρη την εκπομπή: