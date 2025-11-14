Τα highlights από την επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού στην έδρα της Ρεάλ

Η σχεδόν αψεγάδιαστη εμφάνιση του Παναθηναϊκού (μόλις 4 λάθη σε όλο τον αγώνα), οδήγησε τους «πράσινους» και στην «άλωση» της Μαδρίτης, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Παρισιού.

Ο επτάστερος επικράτησε με 87-77 της Ρεάλ Μαδρίτης, για την 11η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 7-4 και μπαίνοντας πάλι σε τροχιά κορυφής. Στον αντίποδα, οι Ισπανοί έχουν -με τη δεύτερη σερί ήττα τους- αρνητικό ρεκόρ (5-6).

Με την άμυνα σε πρώτο πλάνο, καθώς κράτησε τη Ρεάλ των 84,6 πόντων μ.ο. στους 77, τον Κένεθ Φαρίντ (16π.) συγκλονιστικό για δεύτερο σερί αγώνα, τα γκαρντ σε... κέφια και κυρίως τον Τι Τζέι Σορτς (19π.), ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

