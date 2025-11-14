Ενοχλήσεις στην μέση ο Γκραντ - Εξετάσεις με την επιστροφή στην Αθήνα

Ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν σίφουνας από την Ρεάλ, με τους «πράσινους» να πιάνουν υψηλά στάνταρ στην απόδοση τους, διαλύοντας την Ρεάλ στην Μαδρίτη με 87-77.

Ο χρόνος συμμετοχής του Τζέριαν Γκραντ (1:36') παρεξένεψε αρκετό κόσμο, ωστόσο η απάντηση ήρθε από την Magic Euroleague. Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή του SDNA ο Αμερικανός άσος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στην μέση και για τον λόγο αυτό ο Αταμάν αποφάσισε να τον περιορίσει στον πάγκο.

Ο πολύπειρος γκαρντ με την επιστροφή της «πράσινης» αποστολής στην Αθήνα θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.