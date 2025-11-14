Η βδομάδα προσαρμογής του Σορτς και η απογείωση!

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν μαγικός στη «διαβολοβδομάδα», με τον Αμερικανό άσο μετά και τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν να απογειώνεται!

Ο Σορτς πέρασε μία σοβαρή ίωση πριν την εκκίνηση της σεζόν, με τον Αμερικανό γκαρντ να είναι σε χαμηλά επίπεδα για 9 αγωνιστικές, με τις επόμενες δύο να σημαίνουν την απογείωση.

Ο Αταμάν μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα δεν δίστασε να δηλώσει πως δεν είναι ευχαριστημένος από τις επιδόσεις του Σορτς, ο ίδιος το παραδέχθηκε, οι δυο τους μίλησαν, όπως αποκάλυψε και ο Τούρκος τεχνικός και η «διαβολοβδομάδα» ήταν... limit up!

Ο Σορτς στα δύο παιχνίδια με Παρί και Ρεάλ ήταν απολαυστικός και θύμισε τον παίκτη που την περασμένη σεζόν καθήλωσε όλη την Ευρώπη με τα μαγικά του.

Κόντρα στην πρώην ομάδα του ο Αμερικανός γκαρντ είχε 13 πόντους, με 5/9 δίποντα και 3/4 βολές, μετρώντας ακόμα 6 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 λάθος.

Τι έκανε απέναντι στη Ρεάλ; Πάρτι! Ο Σορτς ήταν ασταμάτητος, έδειξε ότι έχει προσαρμοστεί πλήρως και τα έργα του στο παρκέ μιλούν από μόνα τους.

Ο Αμερικανός άσος σταμάτησε στους 19 πόντους, με 5/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 6 τελικές πάσες, 4 ριμπάουντ και μόλις 1 λάθος, με τον Αταμάν να δηλώνει μετά το ματς: «Είχε μεγάλη συνεισφορά, είμαι 90% ικανοποιημένος μαζί του».