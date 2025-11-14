Σορτς στη Magic Euroleague: «Αυτός ο παίκτης θέλω να είμαι» - Ο τρομερός διάλογος με Λεσόρ! (vid)

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε στη Magic Euroleague και στον Γιώργο Ζάκκα στη Μαδρίτη μετά τη δική του νέα σπουδαία εμφάνιση και το εμφατικό διπλό του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ. Αποστολή στην Ισπανία.

Με 19 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ σε 32'43'' ο Σορτς αναδείχθηκε στον πολυτιμότερο της βραδιάς για τον Παναθηναϊκό, βγάζοντας ενέργεια και όλη του την αυτοπεπποίθηση. Στα αποδυτήρια των «πρασίνων» δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του και στις δηλώσεις του στην εκπομπή του SDNA μίλησε και για τους Κώστα Σλούκα, Κένεθ Φαρίντ και δεν παρέλειψε να κάνει πλάκα με τον Ματίας Λεσόρ.

Για τα συναισθήματα μετά το 2/2: «Νιώθουμε εκπληκτικά. Είμαστε χαρούμενοι με τη νίκη γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Μπορούμε να ανέβουμε και άλλο επίπεδο και αυτό είναι ακόμα ένα μικρό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Για τη δική του απόδοση: «Ένιωσα καλά. Βρήκα ρυθμό από νωρίς, κερδίζω αυτοπεποίθηση μέσα στην ομάδα. Βλέπω πως οι συμπαίκτες μου με εμπιστεύονται όλο και περισσότερο και θέλω να συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο και να συνεχίσω χτίζω τον ρόλο μου στην ομάδα».

Για το ότι μοιράζεται το παρκέ με τον Σλούκα: «Είναι εξαιρετικό. Είναι ηγέτης, παίζει σε αυτό το επίπεδο χρόνια οπότε κάνει το παιχνίδι εύκολο. Ψάχνουμε κι άλλους τρόπους για το πώς θα επιτιθόμαστε. Αλλά είναι μια εύκολη μετάβαση και είναι όμορφο να συνεργάζεσαι προς την επιτυχία μαζί του».

Για τον Φαρίντ: «Όταν έχεις μια παρουσία σαν τη δική του, κάνει τη ζωή μου πολύ πιο εύκολη, δίνει τρομερά σκριν, παίρνει τα ριμπάουντ, προστατεύει τον χώρο και είναι σπουδαίο να τον έχουμε στην ομάδα μαζί μας. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι».

Για τον εαυτό του και τις διαδοχικές εμφανίσεις σε Παρίσι και Μαδρίτη: «Αυτός ο παίκτης θέλω να είμαι. Είναι ο παίκτης που έφερα. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι. Αυτός είναι ο Σορτς που όλοι ξέρουν και αγαπούν και ελπίζω να συνεχίσω».

Και όταν η κάμερα στράφηκε στον Ματίας Λεσόρ, ο Γάλλος σέντερ είπε χαριτολογώντας πως «ο Σορτς χρειάζεται κάποιον με ράστα για να καρφώνει την μπάλα». Ο Σορτς φυσικά απάντησε σε ανάλογο ύφος και χαλαρή διάθεση: «Δεν τον συμπαθώ! Όλο μου κάνει τάκλιν, με χτυπάει. Δεν καταλαβαίνει πόσο δυνατός είναι. Αλλά τελικά είναι καλός τύπος, με κρατάει ισορροπημένο και ελπίζω να επιστρέψει σύντομα».

Και τέλος για τις οδηγίες του Λεσόρ στον Φαρίντ κατά τη διάρκεια του αγώνα: «Είναι σαν... προπονητής. Το IQ του είναι το μεγαλύτερο από κάθε άλλο σέντερ στον πλανήτη!».

