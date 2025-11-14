Σκαριόλο: «Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη και την μεταγραφή του Φαρίντ»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR έδωσε συγχαρητήρια στο «τριφύλλι» για την μεταγραφή του Κένεθ Φαρίντ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Θέλω να συγχαρώ τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε εξαιρετικά, τρομερή ομάδα. Θέλω να τους συγχαρώ για το πώς έπαιξαν αλλά και για την μεταγραφή του Φαρίντ. Ήταν ξανά το "κλειδί" για δεύτερο ματς. Συγχαρητήρια στους αντιπάλους. Είχαμε ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο με χαρακτήρα, επιθετικότητα αλλά δυστυχώς κουβαλούσαμε ένα... βαρύ φορτίο από το πρώτο ημίχρονο που είχαμε, έπαιξαν καλά, έλεγξαν τα γκαρντς μας και εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Κάναμε καλή δουλειά κόντρα στον Ναν, ίσως ο καλύτερός τους σκόρερ. Ο Σορτς και ο Σλούκας έκαναν εξαιρετικό παιχνίδι. Έχουν τρεις κορυφαίους σκόρερ, είναι τρομεροί χειριστές και ελέγχουν το ματς. Το αναγνωρίζουμε αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε εξαιρετική δουλειά κόντρα σε αυτούς τους παίκτες. Αν κερδίζεις το δεύτερο ημίχρονο, θα μπορούσες να έχεις παίξει καλύτερα στο πρώτο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η επίδραση κόντρα σε αυτούς τους παίκτες, σε αυτές τις ομάδες... Πρέπει να χτυπάς πρώτος και να έχεις την αυτοπεποίθηση. Να ανταγωνιζόμαστε απέναντι στους καλύτερους παίκτες. Πρέπει να έχουμε συνέπεια, όχι μόνο στα 1v1 αλλά και στην άμυνα. Είχαμε το πρώτο μας μπλοκ στο τέλος, αυτό είναι κάτι που ξεχωρίζει. Πρέπει να προστατεύουμε την ρακέτα, δε το κάναμε. Να ασκήσουμε κριτική στον εαυτό μας για το πρώτο ημίχρονο, να συγχαρούμε τους παίκτες για το δεύτερο και να καταλάβουμε ότι υπάρχει ακόμα δρόμος. Οι παίκτες είναι κουρασμένοι. Έτσι είναι αυτή η διοργάνωση. Ξέρουμε ότι θα ξαναγίνει αυτό. Πρέπει να ξέρουμε πως να απαντήσουμε σε αυτό».

Για τον Φελίζ: «Έκανε πολύ καλό ματς. Αποφασίσαμε να ξεκινήσει γιατί μπορεί να περιορίσει τον καλύτερο παίκτη του αντιπάλου, που είναι ο Ναν. Ο Φελίζ ήταν πολύ καλός στην επίθεση. Έπαιξε καλά γιατί είχε καλή απόδοση και στις δύο πλευρές. Δεν σκόραρε μόνο αλλά ήταν καλός στην άμυνα».