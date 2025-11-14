Ήρθε για να μείνει: Η απίθανη «διαβολοβδομάδα» του Φαρίντ!

Ο Παναθηναϊκός αναζητούσε έναν σέντερ και ο Κένεθ Φαρίντ εντάχθηκε στο «τριφύλλι» και ήταν πρωταγωνιστής στα «διπλά» σε Παρί και Ρεάλ με απίθανες εμφανίσεις!

Η μεταγραφή του από πολλούς χλευάστηκε, λόγω της παρουσίας του στην Ταϊβάν. Ο Αμερικανός σέντερ όμως τόνισε από την πρώτη στιγμή πως έχει στόχο και με μόλις 2 προπονήσεις ήταν κυρίαρχος σε Παρίσι και Μαδρίτη.

November 13, 2025

Ο Φαρίντ στο ντεμπούτο του με τη γαλλική ομάδα μέτρησε 17 πόντους, με 5/9 δίποντα και 7/11 βολές, κάνοντας double-double με 10 ριμπάουντ, μετρώντας 3 τάπες, 1 κλέψιμο, 1 ασίστ και 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Το δεύτερο παιχνίδι ήταν ακόμα πιο δύσκολο, απέναντι στον Έντι Ταβάρες, με τον Αμερικανό σέντερ όμως να μην φοβάται τίποτα και να βάζει το «σκιάχτρο» της Ρεάλ στα καλάθια.

Ο Φαρίντ απέναντι στους Μαδριλένους είχε 16 πόντους, με 6/8 δίποντα και 4/6 βολές, μαζεύοντας 8 ριμπάουντ και δίχως να κάνει ούτε ένα λάθος!