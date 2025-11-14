Το πανόραμα της Euroleague μετά το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη

Ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστιο διπλό στη Μαδρίτη και ολοκλήρωσε την διαβολοβδομάδα της Euroleague κάνοντας το 2/2 σε εκτός έδρας ματς!

Το Τριφύλλι, βελτίωσε το ρεκόρ του στο 7-4 και φυσικά παραμένει στα υψηλά πατώματα του βαθμολογικού πίνακα της Ευρωλίγκας.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστική

Πέμπτη 13/11

Ερυθρός Αστέρας - Μονακό 91-79

Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ 74-68

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 77-87

Παρί - Βαλένθια 90-86

Μακάμπι - Μπασκόνια 89-83

Παρασκευή 14/11

Ντουμπάι - Ζάλγκιρις (18:00)

Εφές - Μπάγερν Μονάχου (19:00)

Βιλερμπάν - Παρτίζαν (21:00)

Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια (21:30)

Αρμάνι - Ολυμπιακός (21:30)

Η Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3 Ερυθρός Αστέρας 8-3 Ζάλγκιρις 7-3 Ολυμπιακός 7-3 Παναθηναϊκός 7-4 Μπαρτσελόνα 6-4 Βαλένθια 6-5 Μονακό 6-5 Φενέρμπαχτσε 6-5 Αρμάνι 5-5 Βίρτους Μπολόνια 5-5 Μπάγερν Μονάχου 5-5 Ρεάλ Μαδρίτης 5-6 Παρί 5-6 Ντουμπάι 4-6 Παρτίζαν 4-6 Εφές 3-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8 Μπασκόνια 3-8 Βιλερμπάν 2-8

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Βιλερμπάν – Μονακό 19/11 στις 21:00

Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα 20/11 στις 19:30

Παναθηναϊκός – Dubai BC 20/11 στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ 20/11 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις Κάουνας 20/11 στις 21:45

Ολυμπιακός – Παρί 21/11 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 21/11 στις 21:30

Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε 21/11 στις 21:30

Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου 21/11 στις 21:30

Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας 21/11 στις 22:00