Το πανόραμα της Euroleague μετά το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη

Ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστιο διπλό στη Μαδρίτη και ολοκλήρωσε την διαβολοβδομάδα της Euroleague κάνοντας το 2/2 σε εκτός έδρας ματς!

Το Τριφύλλι, βελτίωσε το ρεκόρ του στο 7-4 και φυσικά παραμένει στα υψηλά πατώματα του βαθμολογικού πίνακα της Ευρωλίγκας.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστική

Πέμπτη 13/11

Ερυθρός Αστέρας - Μονακό 91-79
Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ 74-68
Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 77-87
Παρί - Βαλένθια 90-86
Μακάμπι - Μπασκόνια 89-83

Παρασκευή 14/11

Ντουμπάι - Ζάλγκιρις (18:00)
Εφές - Μπάγερν Μονάχου (19:00)
Βιλερμπάν - Παρτίζαν (21:00)
Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια (21:30)

Αρμάνι - Ολυμπιακός (21:30)

Η Κατάταξη

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3
  2. Ερυθρός Αστέρας 8-3
  3. Ζάλγκιρις 7-3
  4. Ολυμπιακός 7-3
  5. Παναθηναϊκός 7-4
  6. Μπαρτσελόνα 6-4
  7. Βαλένθια 6-5
  8. Μονακό 6-5
  9. Φενέρμπαχτσε 6-5
  10. Αρμάνι 5-5
  11. Βίρτους Μπολόνια 5-5
  12. Μπάγερν Μονάχου 5-5
  13. Ρεάλ Μαδρίτης 5-6
  14. Παρί 5-6
  15. Ντουμπάι 4-6
  16. Παρτίζαν 4-6
  17. Εφές 3-7
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
  19. Μπασκόνια 3-8
  20. Βιλερμπάν 2-8

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Βιλερμπάν – Μονακό 19/11 στις 21:00
Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα 20/11 στις 19:30
Παναθηναϊκός – Dubai BC 20/11 στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ 20/11 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις Κάουνας 20/11 στις 21:45
Ολυμπιακός – Παρί 21/11 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 21/11 στις 21:30
Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε 21/11 στις 21:30
Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου 21/11 στις 21:30
Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας 21/11 στις 22:00

