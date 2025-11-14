Το πανόραμα της Euroleague μετά το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη

Το Τριφύλλι, βελτίωσε το ρεκόρ του στο 7-4 και φυσικά παραμένει στα υψηλά πατώματα του βαθμολογικού πίνακα της Ευρωλίγκας.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστική
Πέμπτη 13/11
Ερυθρός Αστέρας - Μονακό 91-79
Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ 74-68
Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 77-87
Παρί - Βαλένθια 90-86
Μακάμπι - Μπασκόνια 89-83
Παρασκευή 14/11
Ντουμπάι - Ζάλγκιρις (18:00)
Εφές - Μπάγερν Μονάχου (19:00)
Βιλερμπάν - Παρτίζαν (21:00)
Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια (21:30)
Αρμάνι - Ολυμπιακός (21:30)
Η Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3
- Ερυθρός Αστέρας 8-3
- Ζάλγκιρις 7-3
- Ολυμπιακός 7-3
- Παναθηναϊκός 7-4
- Μπαρτσελόνα 6-4
- Βαλένθια 6-5
- Μονακό 6-5
- Φενέρμπαχτσε 6-5
- Αρμάνι 5-5
- Βίρτους Μπολόνια 5-5
- Μπάγερν Μονάχου 5-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 5-6
- Παρί 5-6
- Ντουμπάι 4-6
- Παρτίζαν 4-6
- Εφές 3-7
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
- Μπασκόνια 3-8
- Βιλερμπάν 2-8
Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής
Βιλερμπάν – Μονακό 19/11 στις 21:00
Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα 20/11 στις 19:30
Παναθηναϊκός – Dubai BC 20/11 στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ 20/11 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις Κάουνας 20/11 στις 21:45
Ολυμπιακός – Παρί 21/11 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 21/11 στις 21:30
Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε 21/11 στις 21:30
Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου 21/11 στις 21:30
Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας 21/11 στις 22:00