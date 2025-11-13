Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκαμψε την αντίσταση της Μπασκόνια, επικρατώντας με 89-83 στο ντέρμπι των ομάδων που βρίσκονται πολύ χαμηλά στην βαθμολογία.

Ήταν οριακό το ματς για την «ομάδα του λαού» που μπήκε αποφασισμένη και πήρε από το ξεκίνημα το προβάδισμα. Έφτασε τη διαφορά στους 11 πόντους (54-43 στο 21΄) αλλά με ένα γρήγορο 9-0 η Μπασκόνια τη «μάζεψε» (54-52) και το ματς έγινε ντέρμπι.

Ο Τι Τζέι Λιφ πήρε τη Μακάμπι... από το χέρι και με διαδοχικά εύστοχα σουτ της έδωσε «αέρα» 6-7 πόντων. Μια διαφορά που οι Ισραηλινοί κατάφεραν να συντηρήσουν μέχρι την τελευταία κόρνα της γραμματείας και να φύγουν νικητές με 89-83.

Ο Λιφ με 19π. (3/3 τρίποντα) και 7ρ. ήταν κορυφαίος για τους τύποις γηπεδούχους, συνεπικουρούμενος από τον Χορντ (17π., 9ρ.) και τον Σόρκιν (13π., 9ρ., 6ασ.). Ο Καμπαρό έκανε τα πάντα για τη Μπασκόνια (19π., 6ρ., 5ασ.) αλλά δεν ήταν αρκετό.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 53-43, 71-68, 89-83

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης