Ήταν οριακό το ματς για την «ομάδα του λαού» που μπήκε αποφασισμένη και πήρε από το ξεκίνημα το προβάδισμα. Έφτασε τη διαφορά στους 11 πόντους (54-43 στο 21΄) αλλά με ένα γρήγορο 9-0 η Μπασκόνια τη «μάζεψε» (54-52) και το ματς έγινε ντέρμπι.
Ο Τι Τζέι Λιφ πήρε τη Μακάμπι... από το χέρι και με διαδοχικά εύστοχα σουτ της έδωσε «αέρα» 6-7 πόντων. Μια διαφορά που οι Ισραηλινοί κατάφεραν να συντηρήσουν μέχρι την τελευταία κόρνα της γραμματείας και να φύγουν νικητές με 89-83.
Ο Λιφ με 19π. (3/3 τρίποντα) και 7ρ. ήταν κορυφαίος για τους τύποις γηπεδούχους, συνεπικουρούμενος από τον Χορντ (17π., 9ρ.) και τον Σόρκιν (13π., 9ρ., 6ασ.). Ο Καμπαρό έκανε τα πάντα για τη Μπασκόνια (19π., 6ρ., 5ασ.) αλλά δεν ήταν αρκετό.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 53-43, 71-68, 89-83