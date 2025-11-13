Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Δεύτερος γύρος οργίων από Σορτς - Φαρίντ, μαέστρος ο Σλούκας

Ο Παναθηναϊκός ήταν μαγικός και στη Μαδρίτη και με τους Σορτς και Φαρίντ σε δεύτερο γύρο οργίων και τον Σλούκα να κάνει πλάκα επικράτησε εύκολα της Ρεάλ.

Aναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Μαγικός! Όσο περνάει ο καιρός πατάει και καλύτερα και φαίνεται. Πήρε τις κλασικές του φάσεις, έβγαλα άμυνες και ήταν πρωταγωνιστής. Τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους (5/8 διπ., 1/3 τριπ., 6/7 βολές), 6 ασίστ, 4 ριμπάουντ και μόλις 1 λάθος. Βαθμός: 10

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Δεν αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός:

Τζέντι Όσμαν: Έβαλε κι αυτός το λιθαράκι του στο διπλό. Βοήθειες και λύσεις και σε άμυνα και σε επίθεση και σε σημείο που το παιχνίδι «έκαιγε». Είχε 13 πόντους (3/6 τριπ., 1/2 διπ., 2/2 βολές) και 2 ριμπάουντ. Βαθμός: 10

Κώστας Σλούκας: Μαέστρος! Μπήκε και πάλι στο ματς με το πόδι στο γκάζι και στα δύσκολα έβγαλε άμυνες, μοίρασε το παιχνίδι και σκόραρε. Είχε 15 πόντους (5/7 διπ., 1/4 τριπ., 2/3 βολές), 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μόλις λάθος. Βαθμός: 10

Nίκος Ρογκαβόπουλος: Ξεκίνησε φουριόζος το παιχνίδι με 5 πόντους και καλές άμυνες. Έπαιξε όλο το πρώτο δεκάλεπτο και μετά μπήκε στα μέσα της τέταρτης περιόδου στο ματς, έχοντας 7 πόντους (2/2 διπ., 1/3 τριπ.), 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 8

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός:

Τζέριαν Γκραντ: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Κέντρικ Ναν: Πήρε τις επιθέσεις του και δεν εκβίασε καμία. Έπαιξε λίγο για τα δεδομένα του (23:47) και είχε 8 πόντους (2/2 τριπ., 1/3 διπ.), 1 ασίστ και 2 λάθη, αλλά δεν χρειάστηκε να κάνει και περισσότερα. Βαθμός: 7

Κένεθ Φαρίντ: ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ! Δεν κατάλαβε ούτε από Ταβάρες, ούτε από κανέναν, έχοντας και 2-3 τρομερά καρφώματα. Έδωσε μεγάλες λύσεις με 16 πόντους (6/8 διπ., 4/6 βολές) και 8 ριμπάουντ και δεν έκανε ούτε ένα λάθος! Βαθμός: 10

Μάριους Γκριγκόνις: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Έπαιξε περισσότερο από κάθε άλλο και ο λόγος ήταν η τρομερή του άμυνα στα «4άρια» της Ρεάλ και τα 11 ριμπάουντ που κατέβασε. Ήταν παντού στο γήπεδο και στην επίθεση είχε 5 πόντους (1/2 διπ., 1/6 τριπ.), μετρώντας ακόμα 2 ασίστ κι 1 κλέψιμο. Βαθμός: 9

Ντίνος Μήτογλου: Όσο αγωνίστηκε -και πάλι στο «5»- ήταν θετικός και πήρε ό,τι του αναλογεί. Είχε 4 πόντους (1/4 διπ., 2/2 βολές), 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός: 8