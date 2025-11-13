Φαρίντ: «Ευλογία για μένα να βρίσκομαι εδώ»

Ο Κένεθ Φαρίντ στο δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ήταν ξανά κομβικός.

Μετά το Παρίσι ο Αμερικανός σέντερ ήταν εντυπωσιακός και στη Μαδρίτη και με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ βοήθησε τα μέγιστα σε ακόμα ένα σημαντικό διπλό.

«Ήταν σαν... τρενάκι για μένα αυτή η εβδομάδα. Έχω παίξει ήδη δύο παιχνίδια Ευρωλίγκας μέσα σε λίγες μέρες» είπε για τα δύο νικηφόρα παιχνίδια στη «διαβολοβδομάδα» και συνέχισε τις δηλώσεις του στο Flash Interview:

«Είναι ευλογία για μένα να βρίσκομαι εδώ. Προσπαθώ να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό και να βγάζω ενέργεια. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και παίζω σε αυτό το επίπεδο».