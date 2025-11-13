Σορτς: «Ήταν θέμα χρόνου να βρω αυτά που πρέπει να κάνω στο γήπεδο - Ο κόουτς με εμπιστεύεται»

Ο Τι Τζέι Σορτς σε δηλώσεις του μετά την σπουδαία νίκη επί της Ρεάλ τόνισε πως ο κόουτς Αταμάν τον εμπιστεύεται, ενώ πρόσθεσε πως ήταν θέμα χρόνου να βρει αυτά που πρέπει να κάνει στο γήπεδο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που κάνω αυτό που αγαπώ πραγματικα. Η ομάδα με εμπιστεύεται και πρώτα απ'όλα ο κόουτς για αυτά που κάνω στο γήπεδο. Ήταν θέμα χρόνο να βρω αυτό που πρέπει να κάνω με την ομάδα. Είναι τεράστιο αυτό που καταφέραμε, να κερδίσουμε και στο Παρίσι και στην Μαδρίτη. Μείναμε συγκεντρωμένοι, παίξαμε κόντρα σε πολύ καλές ομάδες, αλλά είχαμε αυτοπεποίθηση. Πάντα όταν έρχεσαι στην Μαδρίτη πρέπει να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό και σήμερα νομίζω ότι το κάναμε»