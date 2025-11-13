Χάρη στην άμυνά της και κρατώντας τη Χάποελ Τελ Αβίβ πολύ κάτω από τον μέσο όρο της στην επίθεση (74-68), η Φενέρμπαχτσε πήρε την τρίτη σερί της νίκη και μάλιστα απέναντι στην πρωτοπόρο της Euroleague.

Η Χάποελ σκόραρε 93 πόντους κατά μέσο όρο μέχρι απόψε. Η Φενέρ, παίζοντας στο Μόναχο, αλλά με την αμέριστη συμπαράσταση των Τούρκων φιλάθλων, κατάφερε να την κρατήσει 25 πόντους μακριά από αυτή την σταθερά και συνέχισε την ανοδική της πορεία, φτάνοντας στο 6-5. Από την άλλη, η Χάποελ, που είχε χάσει και στο ΣΕΦ βάζοντας μόλις 58 πόντους, έπεσε στο 8-3.

Για τους νικητές, που κέρδισαν 16 επιθετικά ριμπάουντ και μοίρασαν μόλις 13 ασίστ, ξεχώρισε επιθετικά ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 15 πόντους, ο Ντέβον Χολ είχε 14 πόντους και ο Νίκολο Μέλι είχε 6 πόντους με 10 ριμπάουντ. Για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ο Ελάιζα Μπράιαντ πέτυχε 19 πόντους και ο Τζόναθαν Μότλεϊ πρόσθεσε 14.

Στην επόμενη αγωνιστική (12η) της Euroleague η Φενέρ παίζει στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν (21/11, 21:30), ενώ η Χάποελ πάει στο Μιλάνο για να αντιμετωπίσει την Αρμάνι (20/11, 21:30).

Νευρικότητα και αστοχία

Το ξεκίνημα ήταν νευρικό και για τις δύο ομάδες που είχαν μείνει άποντες για τρία λεπτά. Ο Μέλι τελικά έσπασε την επιθετική αφλογιστία, αλλά η Χάποελ πέρασε μπροστά με τα τρίποντα των Μότλεϊ και Μπράιαντ (6-10). Η αστοχία ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του αγώνα, με τον Μπέικοτ να σημαδεύει το 13-13 της πρώτης περιόδου.

Ανάλογη ήταν η συνέχεια στο παιχνίδι, που παρέμενε ποιοτικά πολύ φτωχό. Η Χάποελ μέσα από πόντους του Μπράιαντ και ένα τρίποντο του Μίτσιτς το σκορ έγινε 14-21 και ο δεύτερος διατήρησε το +7 (19-26). Ο Κόλσον μετά από πέντε άστοχες προσπάθειες βρήκε στόχο και με 4 δικούς του πόντους βοήθησε την ομάδα του να μειώσει στο 27-28 του ημιχρόνου, στο οποίο οι δύο ομάδες αθροιστικά είχαν 21/65 σουτ (10/33 - 11/32).

Ξέφυγε με 10+ η Φενέρ και έμεινε μπροστά ως το τέλος

Με τους Μπιμπέροβιτς και Χόρτον-Τάκερ να βγαίνουν μπροστά, η Φενέρ ολοκλήρωσε σερί 17-0 (και 10-0 στην περίοδο) φτάνοντας έτσι στο +10 (38-28), την ώρα που οι φιλοξενούμενοι είχαν μείνει για σχεδόν τέσσερα λεπτά χωρίς σκορ. Η αντίδραση της Χάποελ ήρθε όταν η διαφορά πήγε στο +11, με τον Μπράιαντ να σκοράρει, να κλέβει και να δημιουργεί για το 0-9 σερί και το 41-39. Δύο κολλητά τρίποντα του Κόλσον έφεραν τη Φενέρ ξανά σε καλή απόσταση (50-41) και ο Χόρτον-Τάκερ διαμόρφωσε το 54-44 του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Μπράιαντ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, κρατώντας κοντά τη Χάποελ (56-50 και 64-59). Από την άλλη ο Μπιτίμ με κόψιμο και κάρφωμα στον αιφνιδιασμό ξεσήκωσε το κοινό της Φενέρ με το 68-61 στο 36', αλλά ο Μίτσιτς δήλωσε παρών και με πέντε αναπάντητους πόντους μείωσε σε 70-66 στο 38'. Για 1,5' οι δύο ομάδες έμειναν άποντες, ο Mπράιαντ αστόχησε στα 30'' πριν το τέλος και ο Χολ με βολές έγραψε το καθοριστικό 72-66 και τίποτα δεν άλλαξε ως το τέλoς.

Τα δεκάλεπτα: 13-13, 27-28, 54-44, 74-68

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.