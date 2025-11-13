Με Φαρίντ και Χολ το Top-10 της 10ης αγωνιστικής (vid)

Οι Κένεθ Φαρίντ και Ντόντα Χολ βρέθηκαν στο Top-10 της 10ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η Euroleague δημοσίευσε το Top-10 της 10ης αγωνιστικής, με τους Κένεθ Φαρίντ και Ντόντα Χολ να ξεχωρίζουν.

Ο σέντερ του Ολυμπιακού βρέθηκε στην 9η θέση με το όμορφο κάρφωμα που έκανε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας, μετά την ασίστ του Σακίλ ΜακΚίσικ.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού AKTOR κατέκτησε την έβδομη θέση με το τρομερό μπλοκ που έκανε με... ένα παπούτσι αλλά και τη δεύτερη με το εντυπωσιακό του κάρφωμα από την ασίστ του Κώστα Σλούκα στον αγώνα με την Παρί.

Σημειώνεται πως στην κορυφή είναι ο Κίναν Καμένιας, ο οποίος κάρφωσε εντυπωσιακά στο ματς της Ντουμπάι BC με τον Ερυθρό Αστέρα, μετά την πάσα του ΜακΚίνλεϊ Ράιτ.

Δείτε το βίντεο: