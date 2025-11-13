Ντόντσιτς μετά την απόλυση του Χάρισον: «Νόμιζα θα έμενα στο Ντάλας για πάντα - Αφοσιωμένος στους Λέικερς»

Ο Λούκα Ντόντσιτς ρωτήθηκε για την απόλυση του Νίκο Χάρισον από τους Ντάλας Μάβερικς και τόνισε πως είναι απόλυτα αφοσιωμένος στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Ντάλας Μάβερικς απέλυσαν τον Νίκο Χάρισον από τη θέση του General Manager, με τον 52χρονο να είναι αυτός που παραχώρησε τον Λούκα Ντόντσιτς στους Λος Άντζελες Λέικερς τον περασμένο Φεβρουάριο.

Μετά την ήττα των «Λιμνανθρώπων» από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο Σλοβένος αστέρας ρωτήθηκε για αυτή την κίνηση. Τόνισε πως είναι αφοσιωμένος στην τωρινή του ομάδα, υπογραμμίζοντας την ίδια ώρα ότι το Ντάλας θα είναι για πάντα το σπίτι του.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Η πόλη του Ντάλας, οι οπαδοί, οι παίκτες, όλοι έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Νόμιζα πως θα έμενα για πάντα εκεί. Αλλά δε το έκανα. Οπότε πάντα θα είναι ξεχωριστό μέρος για εμένα, μπορώ πάντα να το αποκαλώ σπίτι. Αλλά τώρα, είμαι αφοσιωμένος στους Λέικερς, προσπαθώ να προχωρήσω. Αλλά φυσικά, πάντα θα είναι κομμάτι μου. Προσπαθώ να προχωρήσω και να συγκεντρωθώ σε αυτό που κάνουμε. Τώρα είμαι συγκεντρωμένος στους Λέικερς».