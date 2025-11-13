Πλησιάζει το ιστορικό ντεμπούτο του Λεμπρόν στην 23η του σεζόν στο ΝΒΑ

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ολοκλήρωσε την πρώτη του προπόνηση για τη φετινή αγωνιστική περίοδο του ΝΒΑ και δε θα αργήσει να κάνει το ντεμπούτο του στην 23η σεζόν του στον «μαγικό κόσμο».

Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν έχει κάνει το ντεμπούτο του φέτος με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο «Βασιλιάς» θα αγωνιστεί για 23η σεζόν στο ΝΒΑ, και θα γίνει ο πρώτος παίκτης που θα το καταφέρει αυτό στην ιστορία του «μαγικού κόσμου».

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN», ο Λεμπρόν προπονήθηκε για πρώτη φορά φέτος με τους Σάουθ Μπέι Λέικερς και ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έδειξε να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Έτσι, θα συνεχίσει να προπονείται για λίγο καιρό ακόμα και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στα μέσα με τέλη του Νοεμβρίου. Φυσικά, σημειώνεται πως οι Λέικερς είναι προσεκτικοί μαζί του και θα του δώσουν το «ΟΚ» μόνο όταν θα είναι 100% έτοιμος.