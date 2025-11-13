«Έγραψε» ξανά ιστορία ο Γιόκιτς και... διέλυσε την αρχική πεντάδα των Κλίπερς

Οι Ντένβερ Νάγκετς αντιμετώπισαν τους Λος Άντζελες Κλίπερς και πήραν μία εύκολη νίκη με 130-116. Ο Νίκολα Γιόκιτς πραγματοποίησε ακόμη μία αδιανόητη εμφάνιση και ολοκλήρωσε το ματς με 55 πόντους, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.
Έτσι, είχε περισσότερους πόντους από την αρχική πεντάδα των «Κλιπς». Πιο συγκεκριμένα, ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 23, ο Ίβιτσα Ζούμπατς 18, ο Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ 8, ο Κρις Νταν 3 και ο Τζον Κόλινς 2 (σύνολο 54 πόντοι).
Μάλιστα, έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που πετυχαίνει 55 πόντους με ποσοστό ευστοχίας 78% ή παραπάνω.
HAVE YOURSELF A NIGHT NIKOLA JOKIĆ.— NBA (@NBA) November 13, 2025
⚒️ 55 PTS (33 IN 1H)
⚒️ 12 REB
⚒️ 6 AST
⚒️ 18-23 FGM
⚒️ 5-6 3PM
⚒️ 34 MIN
⚒️ DEN W
