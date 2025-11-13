«Έγραψε» ξανά ιστορία ο Γιόκιτς και... διέλυσε την αρχική πεντάδα των Κλίπερς

Ο Νίκολα Γιόκιτς πραγματοποίησε μία... εξωγήινη εμφάνιση ενάντια στους Κλίπερς και είχε περισσότερους πόντους από την αρχική πεντάδα της ομάδας του Λος Άντζελες.

Οι Ντένβερ Νάγκετς αντιμετώπισαν τους Λος Άντζελες Κλίπερς και πήραν μία εύκολη νίκη με 130-116. Ο Νίκολα Γιόκιτς πραγματοποίησε ακόμη μία αδιανόητη εμφάνιση και ολοκλήρωσε το ματς με 55 πόντους, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Έτσι, είχε περισσότερους πόντους από την αρχική πεντάδα των «Κλιπς». Πιο συγκεκριμένα, ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 23, ο Ίβιτσα Ζούμπατς 18, ο Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ 8, ο Κρις Νταν 3 και ο Τζον Κόλινς 2 (σύνολο 54 πόντοι).

Μάλιστα, έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που πετυχαίνει 55 πόντους με ποσοστό ευστοχίας 78% ή παραπάνω.