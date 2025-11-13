Μήνυμα παραμονής από Ριβς: «Δεν θέλω να πάρω ένα γιγαντιαίο συμβόλαιο - Θέλω να είμαι εδώ»

Ο Όστιν Ριβς για ακόμη μία φορά έκανε ξεκάθαρο πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Όστιν Ριβς έχει εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους παίκτες των Λος Άντζελες Λέικερς. Ο 27χρονος φέτος έχει κατά μέσο όρο 28,3 πόντους, 5,1 ριμπάουντ, 8,3 ασίστ και αποτελεί από τα σημαντικότερα «γρανάζια» στο σύστημα του Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Το καλοκαίρι αρνήθηκε την πρόταση που του έκαναν οι «Λιμνάνθρωποι» για τετραετές συμβόλαιο 89 εκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν το υψηλότερο συμβόλαιο που μπορούσαν να του προσφέρουν οι Λέικερς και οι ίδιοι γνώριζαν πως θα ήταν αρνητική η απάντηση. Ο λόγος που προχώρησαν σε αυτή την κίνηση ήταν για να δείξουν στον Ριβς πόσο τον εκτιμάνε και ότι θέλουν να συνεχίσουν οι δύο πλευρές την κοινή τους πορεία.

Μιλώντας στο «ESPN» ο Ριβς αναφέρθηκε στο συμβόλαιό του που λήγει το καλοκαίρι και τόνισε πως δεν είναι κάτι που σκέφτεται. Υπογράμμισε πως δε θέλει να υπογράψει ένα γιγαντιαίο συμβόλαιο και ξεκαθάρισε πως θέλει να αγωνίζεται με τη φανέλα των Λέικερς.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Προσπαθώ να μη το σκέφτομαι. Το έχω πει χίλιες φορές. Θέλω να είμαι στο Λος Άντζελες. Λατρεύω να είμαι εδώ. Παρόλο που αρνήθηκα την πρόταση, αυτό δε σημαίνει πως προσπαθώ να υπογράψω ένα γιγαντιαίο συμβόλαιο που δε βγάζει νόημα. Θέλω να είμαι εδώ, θέλω να κερδίσω. Θέλω να κάνω τα πάντα για να βοηθήσω αυτό τον οργανισμό να γίνει καλύτερος. Οπότε προσπαθώ να μην τα σκέφτομαι αυτά. Στο τέλος της ημέρας, η επιτυχίας της ομάδας θα με βοηθήσει. Αν βοηθήσω την ομάδα, αυτό θα βοηθήσει εμένα μακροπρόθεσμα».